「日系文青」這樣穿！IG達人最愛的6個品牌　Champion奶茶T、斜背包必入手

不同於近幾年很流行的韓系穿搭外，日本的穿衣風格簡單卻不失時尚，重點是相當耐看！日系文青的穿衣風格其實不難駕馭，只要有幾樣單品、遵守一些穿衣守則，再不會穿搭的人也能成為人人口中的「文青」。這次整理幾位日本IG穿搭達人，發現他們身上都有一些共通點！現在就我們一起來解密他們的穿搭守則。

1.The North Face



＃Oversized T恤，休閒文青風輕鬆Get！

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▲（圖／IG@hierira）

真的不是在騙人，日本穿搭部落客每個人一定至少有一件The North Face的T恤，而且重複穿搭率相當高，無論是休閒風、文青風都適合。

如何穿出日本風？買大一號就對了！編輯就有個日本朋友常常抱怨：「為什麼台灣人很愛穿緊身褲！」，日本人不喜歡太過緊身、顯現身體曲線的衣服或褲子，若你平常都穿M號，這次不妨買一件L號來試試看吧！

＃日本人人一定都要有一個斜背包

▲（圖／IG@mi.chua.k、bb193gd、hierira）

此外，走在日本街頭，除了我們所熟悉的帆布包之外，斜背包更是近期日本人的新寵，無論男女老少，大家都有一個斜背包。尤其The North Face這款Logo斜背帆布包，可以不斷在部落客穿搭文中看到它的蹤影！想走文青風的你，不妨也來入手一個吧！

＃今年最流行的包非「腰包」莫屬！

▲（圖／IG@hierira、shiiii0125）

不只在日本，無論是南韓、台灣，腰包變成近期年輕人人手一個的包，儘管這包以前曾讓人覺得粗獷、俗氣，但現在可是超級火紅！除了我們熟知的KANGOL腰包，日本人更常背The North Face的腰包。

2. Champion

＃日系文青穿搭守則：一定有大地色

▲（圖／IG@shiiii0125）

相較於歐美風的穿搭，日本人更喜歡寬鬆的Oversized穿搭，散發出濃濃的慵懶、文青感。而一想到日本，大地色系的顏色馬上浮現眼前，無論是基本色黑、白，相當多日本人穿上這件奶茶色Champion T恤！若怕穿起來很邋遢，下身可以選擇較合身的黑褲或牛仔褲，完全不用擔心屁股大或大腿粗的問題，因為你的Oversized上衣都幫你遮住啦～

＃兩件式穿搭法

▲（圖／IG@shiiii0125、hierira）

T恤就T恤，到底怎麼穿出新意？此時就來試試「洋蔥式」穿搭法吧，輕鬆打造穿搭的層次感。在T恤或是帽T裡面，再穿上一件更長的背心或T恤，雖然在台灣這樣穿你可能會覺得很熱，但也是可以參考看看～

3.A.P.C（Atelier de Production et de Creation）

▲（圖／IG@shiiii0125）

它是來自巴黎的時尚品牌，品牌主理人Jean Touitou以「minimalism」簡約的風格出發，從T恤、襯衫、牛仔系列、拉鏈外套、風衣，都是A.P.C每季的必備款式，A.P.C以極簡舒適服飾風格聞名。

「簡約」、「舒適」正投日本人所好，今天要來分享的是A.P.C的T恤，雖然上面僅印有簡單的Logo字樣，但就是這樣簡單的風格，加上舒適的質料，讓它在日本穿搭達人間掀起一股風潮。

4.Patagonia

▲（圖／IG@bb193gd、hierira）

這個品牌在台灣還不是那麼常見，僅在台北站前、忠孝復興、高雄草衙道有販售點，來自全美最大戶外品牌Patagonia，T恤材質堅持使用100%有機棉，並在公平貿易認證工廠製造，他們的理念：「以不破壞地球環境下，製造出最高品質商品。」

到此，不知道你有沒有發現一點，日本人很會將運動休閒品牌穿的很文青！一般我們想到文青穿搭可能馬上聯想到MUJI無印良品、UNIQLO、BEAMS、GU⋯⋯等，很少會將運動休閒品牌列入考慮，只有在運動是才想到它（好可悲的感覺），現在你也可以拿出家裡那件Nike、Adidas出來做文青穿搭了吧～

5.UNIQLO

＃用一件素T，穿出千種風格

▲（圖／IG@tanakara_botami、miiikunkun）



如果說日本人的國民衣，那非UNIQLO莫屬了，尤其是素T，「籃」、「白」、「黑」根本是制服啊！下身隨便搭件牛仔褲都好看，簡單又有型。

此外，也許是因為早晚溫差大，日本人很喜歡「外套穿搭」，什麼樣的穿搭外面一定要來一件外套，或是長罩衫，在近期這樣早晚溫差大的多變天氣，就相當適合這樣的穿搭（只要不要選太厚的就好），白天防曬、晚上保暖呀！

6.Converse帆布鞋

＃今年你絕對要有的鞋：奶茶色帆布鞋

▲（圖／IG@_____sui._____、shiiii0125）

這個不需要多說了吧！根本就是國民鞋啊～除了之前很流行的小白鞋之外（現在還是很百搭），今年最流行的這雙奶茶色帆布鞋更是在日本賣到缺貨，無論是高筒或是低筒，同時擁有一點也不為過。

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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