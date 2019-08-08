減肥失敗原來是身體「濕氣」太重！學Hebe喝「媽媽私房茶」維持好體態

不管怎麼減肥，身上的大肚子卻怎麼也消不掉，或許不是減重方式出問題，而是妳身體裡的濕氣在作怪啦！

空靈女神田馥甄（Hebe）除了有渾厚清亮的好嗓音，她宛如18歲的好氣色和健康體態更是人人有目共睹，私底下的她，愛吃什麼就吃什麼，從不用身材壓力虧待自己，不過比起吃，她更重視的是體內濕氣的代謝！紅潤蘋果肌，窈窕輕盈的身段，全靠這杯私房養身茶！

年齡不是秘密，美麗秘訣靠這個

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雖然已邁入輕熟女階段，但對Hebe來說健康比年齡的增長來的更重要！因此不管天冷天熱，Hebe的隨身水瓶內永遠裝著溫水，不僅能潤喉，也是對女人脆弱的子宮一種保護。此外平時從不忌口的她，炸雞、酒水通通沒在怕，享受當下「饒過自己」是她的生活哲學，不過事後還債還是必要的。

大魚大肉後，Hebe除了少吃一點並配合適度運動外，還會為自己準備一壺「暖身薑茶」，暖暖操勞的胃，順便排除體內囤積的濕氣，才能使她從出道至今在身材上從未留下歲月的痕跡呢。

媽媽牌配方老薑+枸杞+紅棗

Hebe私房暖身除濕茶配方大公開！從小就和家人感情很好的她，不僅常常在IG放閃曬爸媽，甚至還會常常相互關心比次說愛妳，超級可愛，而Hebe從小喝到大的暖身薑茶，也是田媽媽充滿母愛的私房配方！

將老薑切片加入枸杞、紅棗，泡著熱水趁熱喝，冬天能去寒暖胃，夏天則能去濕促進血液循環，Hebe說，只要前天酒喝多了，或是身體覺得沉甸甸的有些水腫，喝上一杯薑茶整天的元氣都來了。

減不掉的贅肉與濕氣有關！

夏天要到了，豔陽下來杯清爽涼飲真是一大享受，欸！女孩們要當心，這可能是妳肥胖的主因。天氣熱，不少女孩肥胖的原因是長期喝冰飲或寒性食物所導致，造成體內「寒濕氣堆積凝聚」，身體累積過多水分無法順利排出就會造成水腫、肥胖，而濕氣造就的肉肉腿、小肥肚就不是單靠「少吃」能減掉的！

生薑熱飲去寒除濕

Hebe維持健康好體態的暖身薑茶可不是空穴來風！生薑可以幫助發汗、去除濕氣，若加入生薑皮還能利水消浮腫。此外生薑所產生的熱氣不僅能去寒暖胃，更能促進末梢血液循環加快新陳代謝，是刺激、消耗熱量的一大好幫手。

如果害怕薑茶單喝的辛辣味，也可以在薑茶內加入少量的桂圓、紅棗或是黑糖，不僅喝起來香甜可口，對女孩月經來時的悶痛也有舒緩效果！

薏仁水、紅豆水、玉米鬚茶利尿排水

愛美的女孩都知道，薏仁有助於美白養顏美容，煮過的薏仁水也是消水腫的一大利器，不過薏仁屬於澱粉類食材且屬性偏寒，正在瘦身控制體態的女孩，切記不能多食，尤其是體質虛寒的女孩更要忌口。想要達到同樣的效果，可以試試紅豆水或是玉米鬚茶，健康無負擔，不過想成功減肥，這些除濕配方，都是不能加糖的喔！



有氧運動排汗快速排水

除了喝的健康，規律運動促進排汗也是相當重要的！利用有氧運動，訓練心肺功能，促進脂肪燃燒，也建議健走、踏步機、慢跑等輕量運動，女神Hebe自己在家也會踩踩踏步機紓壓，想瘦身光靠少吃是不夠的，運動促進排汗，不只能消耗熱量，也可以幫助消除水腫排除體內頑固濕氣。

下班放鬆泡個熱水澡

下了班就是不想動，但囤積一天的濕氣，無處代謝便讓自己成了瘦都瘦不下來小腹婆，排除體內濕氣第三招，回家放鬆泡個熱水澡！或是休假時去洗個三溫暖，利用烤箱、蒸汽浴，將體內的濕氣逼出，加速新陳代謝及水分的排除，不過泡完舒服的熱水澡後，記得多喝水補充流失的水分，才能瘦得健康又漂亮呦～

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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