家中毛小孩舔傷口...她莫名昏迷10天　醒來發現「四肢慘被截肢」

▲和家中寵物的互動，竟然害女子截肢。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州一名女子和丈夫剛從加勒比海度假回來，突然覺得噁心、背痛並陷入昏迷10多天，醒來發現自己四肢慘被截肢，原來是因為所養的2條小狗舔了手臂上的傷口導致細菌感染組織嚴重壞死。

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居住在坎頓市(Canton)的女子瑪莉(Marie Trainer)，5月10日剛與丈夫特拉納(Matthew Trainer)從假期中返家，沒多久就感覺身體不適，原本以為自己只是流感，但體溫突然驟然上升又突然下降，被緊急送到醫院發現身患敗血症，短短幾天內她的四肢開始壞死並且陷入危險的昏迷狀態中。

瑪莉昏迷10天內共進行8次手術，後來又留院80多天繼續進行治療，最後才終於活了下來，但她表示，「當我睜開眼睛時，我完全不知道自己在哪裡，發現他們必須切除掉我的雙手和雙腳，真的很難面對這個事實…」。瑪莉的繼女吉娜(Gina Premier)則表示，「當下我們如果不切除已壞死四肢，會危及她的性命，這一切都進展得太快了，醫療團隊也無能為力。」

傳染病專家科比博士(Margaret Kobe)後來透過血液檢查，確認入侵瑪莉血管的細菌是嗜二氧化碳噬纖維菌屬(Capnocytophaga)，這種細菌通常活在犬科動物或貓科動物的口中，「這種細菌傳染其實十分常見，常透過狗狗咬傷或者只是接觸到狗狗的口水，然而出現這樣的極端案例卻是十分罕見的，它有能力誘導你的免疫系統做出一些非常可怕的事。」而瑪莉表示不會因此就怪罪家中的毛小孩。