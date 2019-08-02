人猴胚胎實驗成功「母猴可順利生出」！　科學家警告：牠們會發展出自我意識

實習記者黃可昀／綜合報導

59歲西班牙科學家卡洛斯（Juan Carlos Izpisua）曾在2017年成功培養出「人豬胚胎」，如今他與團隊再度完成了「人猴胚胎」的實驗，而且胚胎已成形隨時能誕生，但這項計畫在胚胎14天大時被迫中止，因為其他科學家擔心，如果最後真的生出了人猴，牠們很有可能會產生自我意識，最終導致自我毀滅。

據西班牙ElPaís報導，美國加州索爾克研究所和西班牙穆爾西亞天主教大學（UCAM）的研究團隊今年在中國大陸進行了這項實驗，將人類的幹細胞植入猴子胚胎中，最後胚胎漸漸長出人類各項組織，並且順利成形，而且也能正常從母猴體內生出。卡洛斯指出，成形後的幹細胞將來可以應用在人類的器官移植，對醫療發展是一大突破。

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▲不少科學家認為，人猴胚胎會違反道德倫理。（示意圖／CFP）

14天大的人猴胚胎已經準備發育出中樞神經，但在外界施加的壓力下，卡洛斯團隊不得不緊急終止計畫。巴塞隆那再生醫學中心主任拉亞（Ángel Raya）就提出質疑，「如果人猴胚胎的大腦最後發展出人類神經元，就代表牠們會產生自我意識」，這具有人類和動物雜交的倫理疑慮。

即使人猴胚胎的實驗已經宣告結束，但卡洛斯仍堅持要繼續嘗試「囓齒動物」和人類幹細胞結合，「未來也有可能嘗試使用非人類靈長類動物的胚胎」，希望能為心臟、眼睛移植等手術開拓新道路。

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