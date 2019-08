快訊／東南亞國協會議舉辦中！曼谷街頭3地連環爆　2人受傷送醫

記者張方瑀/綜合報導

根據《路透社》報導指出,泰國曼谷在當地時間2日上午7點左右發生爆炸意外,當地媒體指出,爆炸地點接近地鐵鐘那席站(BTS-Chong Nonsi),且至少同時有3個地方同時爆炸,不過威力皆不大,目前有2名路面清潔工受傷送醫。泰國警方正在進行進一步調查。

政府發言人Narumon Pinyosinwat表示,目前總理帕拉育(Prayut Chan-o-cha)已經下令展開調查,並加強鄰近地區的安全措施,請民眾勿驚慌。根據警方說法指出,爆炸地點靠近地鐵鐘那席站,其中一枚自製炸彈在地下道爆炸,另一枚則在曼谷大京都大廈(King Power Mahanakhon)前,有2名清潔工因而受傷。

泰國是今年東協輪值主席國,東南亞國家協會外長會議(ASEAN Foreign Ministers' Meeting)31日在曼谷登場,8月1日至2日將有東協區域論壇(ASEAN Regional Forum)、東協加三外長會議(ASEAN Plus Three Foreign Ministers’Meeting)以及東亞峰會(East Asia Summit)等會議。

09:17 เกิดเสียงดังคล้ายระเบิดหน้าอาคารมหานคร ใกล้บีทีเอสช่องนนทรี และพงหญ้าใต้บันไดบีทีเอส เศษดินกระเด็นเกลื่อนฟุตบาท จนท.ตร.กันพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว กำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุ pic.twitter.com/UXyh5exLm1

BREAKING: Explosion in #Bangkok this morning. This is a developing story. https://t.co/9p9zmFk87b

ระเบิดหน้าตึกมหานครป่ะ ใต้ช่องนนทรี

กระจกรถแตกเลยอ่ะ pic.twitter.com/LUD0dXUovf