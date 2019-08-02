印尼農民「火耕旱地」引發大火！　當局增派6000軍警趕滅138火點

▲印尼廖內省火勢最嚴重。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者黃可昀／綜合報導

印尼農民習慣以「火耕」方式燒掉林地植物來獲得耕地，但如果在乾旱期間使用此方式可能會引發森林大火。國家災害應變總署發言人阿古斯（Agus Wibowo）表示，目前加里曼丹省和蘇門答臘島上的6個省分進入緊急狀態，截至7月30日，「偵測到的火點已經增加到138個」，當局馬上增派5679名軍警加速救火。

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▲乾旱助長了火勢延燒。（圖／路透）



據《新海峽時報》報導，宣布緊急狀態的6個省分為廖內（Riau）、南蘇門答臘（South Sumatra）、西加里曼丹（West Kalimantan）、占碑（Jambi）、南加里曼丹（South Kalimantan），以及中加里曼丹（Central Kalimantan），因為這些地方有大片的泥炭地，特別容易助長火勢。

阿古斯指出，138個火點中將近一半都發生在廖內省，當局已經加派17架直升機從空中灑水，民間公司也提供了10架協助滅火。

報導指出，由於今年碰上聖嬰現象，印尼的乾旱與火災情形特別猛烈，全國34個省級行政區當中就高達28個面臨旱災，估計有5000萬人受到影響，且廖內省經過連日的大火燃燒後，空氣中瀰漫厚重煙霧，已經霧茫茫一片，學校的師生們都不得不戴起口罩。

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