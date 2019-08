習慣把髮圈套手上！　她這樣做30年...左手腕居然永久性神經損傷

▲沒想到把髮圈套在手上的簡單動作,竟然會導致嚴重健康傷害。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

加拿大一名女子過去30年來都習慣把髮圈戴在手腕上,沒想到這樣卻為她帶來永久性傷害,手腕被診斷患有腕隧道症候群(Carpal tunnel syndrome),導致手部循環出現問題,時常感到麻木、疼痛,大部分時間都處於痛苦的狀態。

請繼續往下閱讀...

居住在加拿大英屬哥倫比亞省的47歲婦人麥克倫南(Lisa McLennan),身為4個孩子媽的她,為了方便習慣將髮圈套在手腕上,沒想到這常見的做法竟然會永久傷害她的神經,導致手腕出現難以忍受的疼痛和麻木,她表示,「這只是一個小習慣而已,髮圈若沒綁在頭上,就會一直在我的手上,但我現在知道原來不可以這樣做。」

麥克倫南原本以為自己只是罹患關節炎,後來就診發現是腕隧道症候群,「我的拇指肌腱受傷了,確認病症幾天後,我和一名在店裡工作的女士聊天,提到我的左手腕病情比右手更嚴重,她便指著我手上的髮圈,要我以後不可以再這樣做,因為她的醫生曾警告她,這樣會導致健康問題。」

麥克倫南的傷勢目前仍帶給她極大的痛苦,「疼痛現在已經消失了,因為我的神經受損太嚴重,年輕的時候我一直是個瘦子,所以髮圈套在手上時比較鬆,但是現在我發胖了」,由於許多人都不知道這個習慣可能造成的傷害,她希望藉由她的故事能夠幫忙提醒大家。

Mother, 47, claims wearing hair bobbles on her wrist for 30 years led to NERVE DAMAGE: Lisa McLennan, from British Columbia in Canada, has been diagnosed with carpal tunnel syndrome in both wrists and says it's worst on the one she wore hair bands on for… https://t.co/z2PIRGL0Ca pic.twitter.com/IUGenokorj