他的勞力士也敢搶！4蒙面屁孩囂張行搶　慘被MMA搏擊手打跑

▲男子大白天走在路上,竟然有屁孩敢搶他的勞力士。(圖/翻攝自Facebook/Raf Filiz)

記者李振慧/綜合報導

英國倫敦街頭近來發生一起搶案,4名蒙面少年想要搶劫男子手上戴著價值11,000英鎊(約台幣41萬元)的勞力士手錶,沒想到對方竟然是MMA綜合格鬥前任搏擊手菲利茲(Raf Filiz),結果反被狼狽打跑。

事件上月30日下午14時發生在倫敦郊區卡克福斯特斯(Cockfosters),菲利茲與2名兒子艾倫(Aaron)與凱(Kai)從咖啡店出來正要走向車子時,突然遭4名蒙面少年襲擊,他表示,「一開始我還沒反應過來,以為是兒子們在鬧我,然後我感覺到另一雙手拉著我的手腕不讓我走,回頭看到蒙面少年,發現這並不是在開玩笑。」

菲利茲被擊倒後發現,兇徒的目標是他手上的勞力士,「我試圖很快再站起來,以及注意自己的手腕,其中一個少年踢我胸口,我一直很擔心兒子們的情況,後來又來了另一個人攻擊我臉部」,幸好很快就成功反擊,一下子就被把對方打跑。

從事發影片可看到,4名少年後來乘坐一台白色鈴木轎車逃跑,目前仍然在逃中,菲利茲當時為了顧兒子安全,所以沒有追上去逮捕對方,大白天居然會遇到搶案,他痛心表示,「我們處在一個無法無天的社會」,有鑑於倫敦近來街頭搶案頻傳,後來就帶著兒子去接受防身訓練。案件警方目前仍在調查中。

