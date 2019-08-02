陳庭妮戴上卡地亞釘子　「愛，不能隨便拿下來」

▲陳庭妮戴著卡地亞的Juste un Clou與Love系列珠寶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心 / 台北報導

Cartier（卡地亞）有許多經典作品，尤其將生活中尋常五金零件變為風格前衛的珠寶，更是拿手好戲，陳庭妮身為卡地亞珠寶代言人，偏好把Juste un Clou和LOVE系列手環戴在一起，她說：「這提醒著愛是不能隨便拿下來的。」是不是很有哏？讓人很想學她這麼搭配，浪漫至極。

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▲陳庭妮演繹卡地亞珠寶，相當有態度。（影／品牌提供）

陳庭妮擁有的第一件卡地亞作品是三環戒，她透露小時候吃飯，餐桌會鋪著報紙，當時就被全版卡地亞廣告上的戒指深深吸引，直到18歲那一年終於買下， 作為成年禮，她說：「卡地亞對我來說，好像是社交圈的一張通行証，充滿華麗的綺想。」

▲Juste un Clou系列從生活中的五金取材，釘子造型手環很吸睛。

當了模特兒，有機會為卡地亞走秀，甚至後來成為活動嘉賓，再到現在的代言人身份，卡地亞彷彿見證著她的一路成長，她也從三環戒開始，慢慢接觸更多瑰麗作品，她曾表示那枚意義獨具的戒指，至今仍會佩戴，也可以和其他珠寶混搭，展現不同風情。

▲Juste un Clou系列項鍊、戒指。

至於她最近幾乎一直戴著的，是Love和Juste un Clou手環，這兩件設計都很具代表性，Love系列於1969年在卡地亞紐約工作室誕生，螺絲釘躍然成為珠寶，佩戴時需要另一人幫忙鎖上，Juste un Clou則是1970年代問世，以釘子為題材，想法看似簡單卻充滿寓意，陳庭妮把兩款搭在一起毫不違和，她認為像是代表了「愛，是不能隨便拿下來的」。

▲卡地亞經典Love手環。

五金零件變成珠寶，陳庭妮不但覺得有趣，也覺得像是演員需要把自己融入某個情境，她形容：「但下了戲、回歸自我，有點硬梆梆的脾氣，不就很像釘子。」

珠寶可以見證成長階段、堅定浪漫愛情，或者反映出個性，學陳庭妮把珠寶融入生活，用不同的珠寶，寫下每一段記憶。