船被炸沉…900兵躲不過「鯊」身之禍　老兵憶「撕咬大腿+慘叫」海被血染紅

▲躲過魚雷卻躲不了鯊魚攻擊。（圖／視覺中國）



記者張方瑀／編譯

1945年7月30日晚上，美國「印第安納波利斯號重型巡洋艦」（USS Indianapolis）完成秘密運送原子彈原料的任務，準備從天寧島（Tinian Island）航向菲律賓時，不幸被日本潛艇的魚雷打中，所有士兵只能跳海逃生，卻沒想到迎接他們的是另一個「海洋煉獄」。現年94歲的哈雷爾（Edgar Harrell）說，「閉上眼睛依稀還能聽到，朋友們緊緊抱在一起，身體不斷被鯊魚撕咬的尖叫聲。」

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「印第安納波利斯號重型巡洋艦」大約是在1945年7月30日凌晨12點左右，遭到日本潛艦發射的魚雷擊中，海水不斷湧進船內，並且開始下沉。哈雷爾表示，他看見好多全身燃燒的隊友從艙內逃出，他只能選擇跳海，游向另外一艘已經撤離的救生艇上，「許多人都身受重傷，甚至還有一個死在我的懷裡。」當時船上約有1195人，有300多人跟著船沉入海底，另外900人「幸運」逃生，並在海中載浮載沉。

▲哈雷爾今年1月與印第安納波利斯號航空母艦（LCS-17）組員見面。（圖／達志影像／美聯社）



「原本以為逃過一劫，但更恐怖的現在才來臨」哈雷爾向《太陽報》的記者說．當天色漸漸變亮後，他們發現海裡開始出現好多幾隻鯊魚，身上的血腥味讓這些鯊魚更具有攻擊性，只要有人落單，就會被攻擊，「你會聽到一陣令人毛骨悚然的尖叫，看見有人沉入海底，接著湛藍的海面就會被鮮血染紅。」

這900名士兵只能在海中緊緊地抱在一起，希望能逃過鯊魚的攻擊，哈雷爾表示，就算經過74年，所有景象依舊無法從腦海中抹去，「每天都有人被吃掉，每天都能聽到淒厲的慘叫。」到了第3天，哈雷爾身旁近80個人，只剩下17人還活著，「沒有水、沒有食物，白天酷熱、夜晚的海水冷冽刺骨，大家都感到絕望。」

所幸在第5天時，一架美軍轟炸機在執行反潛巡邏任務時，意外發現海中飄著一大群士兵，這才讓他們得救，最誇張的是，在此之前，美國海軍都不知道「印第安納波利斯號」已經被擊沉。最後船上1195名船員，只有316人倖存。