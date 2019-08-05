免看男性臉色！沙烏地阿拉伯女性「獲准」獨自出國　還能成為孩子的監護人

▲沙烏地阿拉伯近一年開放許多女性權利。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

沙烏地阿拉伯王室日前頒布新法，想要自由旅行的女性再也不用經過男性同意，可以自行申請護照，讓該國的女性再向上提升。除此之外，王室也一口氣開放女性自行辦理出生、子女出生還有離婚證明等官方文件，甚至享有「成為子女監護人」的資格。儘管還有部分禁令未除，但對於保守、性別平群意識低落的沙國來說，已經是一大突破。

請繼續往下閱讀...

沙烏地阿拉伯王室上月底頒布新令，21歲以上女性不用得到男性配偶、親屬的同意，就可以自行申請護照、獨立出國旅遊。長久以來，該國的女性地位相當低，甚至毫無權利可言，但過去一年多來，在王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）「願景2030」（Vision 2030）的改革之下，這一年多以來，女性不僅可以「進球場看比賽」、「拿駕照開車」，現在更可以獨自出國旅行。

根據《美聯社》報導指出，這次放寬的限制還有女性不用得到男性允許，就可以獨自到政府機關申請結婚、子女出生或離婚證明，還有資格可以擔任子女的合法監護人，這也有助於緩解女性在取得身分證、子女入學等問題上所面臨的障礙。這項新法將在8月底生效。

Saudi Arabia has published new laws allowing women to apply for a passport and travel freely, a potential game-changer for Saudi women's rights in the kingdom. https://t.co/xZvA7uQWKo

在沙烏地阿拉伯，女性必須依靠男性親屬的「善意」，還一時興起的決定來度過醫生，連帶生活、受教育的權利都被影響，國際特赦組織中東研究主任馬洛夫（Lynn Maalouf）表示，沙烏地阿拉伯的女性日常生活令人感到窒息，他曾聽過女大生得到出國留學的獎學金，但父親拒絕給予旅行許可，也不願意陪他出國，讓這名女學生只能放棄。