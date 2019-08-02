達成協議前不停止！川普「分階段」加徵關稅：最高可能超過25%

▲川普與中國國家主席習近平在G20峰會期間一度停戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普1日無預警宣布，9月1日開始，對3000億美元的中國商品加徵10％關稅，並在受訪時表示，在達成協議前不會停止加徵，且「這10%的稅率可能會分階段提高，屆時可能會遠遠超過25%。」

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川普在白宮接受媒體訪問時指出，美國可以在加稅的問題上「做更多」，但一切都要取決於貿易談判的結果，「這10%的稅率可能會分階段調漲，甚至可能遠遠超過25%，但白宮不一定會這麼做。」川普強調，在達成協議之前，他會繼續加徵關稅，且這次對開徵的3000億美元商品，並不包含先前2500億美元的中國商品。

中國消息人士向《福斯新聞》表示，北京當局正試圖擺脫對美國的經濟依賴。川普則在推特上表示，這一輪新的關稅可能會衝擊到許多企業，包含蘋果等大型科技公司，他也向企業喊話，若是不想受到影響，就把工廠搬回美國。

而此消息一出後，道瓊指數一度下跌超過400點，收盤時跌280點或1.05%，收26,583點；標普指數下跌跌26點或 0.9%，收2,953點，那斯達克指數跌64點或0.79%，收報8,111點。