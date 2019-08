對港態度大轉變！川普拒給北京建議：他們該自己解決

▲川普不會給予北京建議。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

香港「反送中」衝突持續近2個月,日前傳出解放軍和武警已經陸續聚集至香港邊界,美國總統川普(Donald Trump)對此表示,他不會給北京當局任何建議,「這是香港與中國之間的事。」

川普1日接受媒體訪問,回應香港問題時使用「暴亂」(Riot)一詞,並指出,「我不曉得中國的態度如何,有些人說在某個時間點中國會出手阻止,但這是香港與中國之間的事,因為香港是中國的一部分,必須自己解決,他們不需要任何建議。」相較於7月初時,川普認為香港人只是在「追求民主」的態度,顯然有些轉變。

Trump seems to give China free reign to do what it wants with Hong Kong: "Somebody said that at some point they are going to want to stop [the riots]. But that's between Hong Kong and that's between China, because Hong Kong is a part of China ... they don't need advice." pic.twitter.com/8XjR12rplQ

中國人民解放軍駐香港部隊31日在官方微博發布最新宣傳片,片中出現解放軍全副武裝拿著盾牌整齊的步步逼近示威者,並提到他們是維護「一國兩制」的重要力量,是維護香港繁榮穩定的重要基石,這也是反送中運動以來,解放軍最明顯的介入。

