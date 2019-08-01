瘦不下來有跡可循！這「5個」體重停滯陷阱，你中幾個？

▲瘦不下來不見得是貪吃，有可能和日常習慣有關。（圖／翻攝IG/nozomisasaki_official）

編輯 / Lily

明明已經少吃也多動，可是體重就是不見起色，減肥減到心好累，每次還沒達標就放棄，你也有過這樣的經驗嗎？少吃多動絕對沒錯，但若做了以下幾件事，小心減不下來還變胖，快tag你想減重的朋友吧！

請繼續往下閱讀...

▲睡眠充足是減重第一步。（圖／取自Unsplash）

1. 睡眠不足6小時

現在人睡眠不足是家常便飯，但是若是睡不滿6小時就有發胖危機，除了新陳代謝會被打亂，睡眠不除更會加速脂肪堆積，甚至讓人有飢餓感。想減重必須要有規律睡眠，搭配良好品質，才能讓效果更顯著。

2.壓力大

這個原因就是心理影響生理，身處高壓會使身體機能受影響，例如消化功能差、代謝慢，有時甚至會想大吃高熱量食物。真的忙到很餓的時候，靜下心想想是真的餓，還是只想要消化情緒呢。

▲早餐一定要吃。（圖／取自Unsplash）

3.不吃早餐

許多人晚睡晚起，早餐就自然跳過，其實早餐才是三餐中最重要的一餐，即便是減重也可以吃飽吃滿。更有專家指出，有固定吃早餐的人瘦身機率多34%，從明天開始吃起來！



4.愛喝飲料

炎炎夏日誰不是一杯手搖飲，為了減低罪惡感選擇微糖、甚至無糖，營養師透露，即便你喝的是無糖茶飲，也不能替代一天需要的水份量。簡單來說就是要喝水，才能促進代謝，更有研究指出，喝水會有飽足感，能讓你每餐減少30卡熱量。

▲細嚼慢嚥能幫助減重。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official）

5.吃飯速度太快

根據研究指出，用餐時間少於20分鐘的人，大多都有體重過重困擾。用餐時請必須放慢速度，每口咬超過20下才行。一頓飯至少要用30分鐘才算是正常進食速度，因為大腦需要用20分鐘才會釋放飽足感。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App