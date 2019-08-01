饒舌新人高爾宣「踩豬鼻子」跑信義區一圈　誇腳感QQ的

▲高爾宣受邀出席NIKE JOYRIDE系列發表，領軍在信義區街頭跑步。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

「年度最強嘻哈新人」高爾宣昨（8／1）他受邀參加NIKE JOYRIDE系列跑鞋上市記者會，還帶領群眾在頂著太陽在信義區慢跑一圈。年僅22歲就成為台灣樂壇值得注目的「核彈級新星」，曾拿下KKBOX五冠王的他說：「跑步能放空醒腦，有時候也會突然有音樂靈感蹦出來。」

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▲「年度最強嘻哈新人」高爾宣最近愛上跑步，透露放空跑步時會迸發寫歌靈感。（圖／品牌提供）



高爾宣跟著哥哥一起健身後，進而開始愛上跑步，漸漸養成跑步運動的習慣，穿上「專為沒有跑步習慣的跑者」打造的NIKE JOYRIDE系列跑鞋，跟他本身狀態倒是不謀而合。對於NIKE耗時多年才推出的顆粒緩震系統，他穿上後說出感想，表示腳感很像「豬鼻子，有QQ的感覺。」

▲高爾宣頂著太陽，在信義區跑步。（圖／品牌提供）



JOYRIDE緩震科技是從「踩踏在沙灘上」的腳感為靈感來源，透過打散的緩震顆粒，為跑者帶來輕盈回彈的腳感，很適合日常放鬆跑步的訓練，也特別適合入門跑者，且首發主打活潑鮮明的形象，鼓勵人們跑起來，好好享受跑步的樂趣。

▲NIKE JOYRIDE系列主打活潑形象，期許能讓入門跑者愛上跑步。（圖／品牌提供）



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NIKE更在信義區Neo 19體驗店內，以此次JOYRIDE主打款的紅、藍、黃顆粒佈置店內，並在店外打造跑步互動體驗裝置，當體驗者站上跑步機跑步時，裝置內的彩色小球顆粒會隨著飛越彈跳，拍照起來更是特別夢幻。該裝置將會放置一個月，網美們可以把握機會「跑起來」拍夢幻美照！

▲位在信義區Neo 19外的跑步互動體驗裝置。（圖／品牌提供）

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