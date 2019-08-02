流浪狗撒嬌討食…竟被醉漢割掉鼻子、上顎　動保團體怒了：懸賞7.1萬抓兇

▲醉漢割掉狗狗鼻子、上顎，動保團體怒了：「懸賞7.1萬抓兇。」（圖／翻攝自Malaysia Animal Association臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

馬來西亞日前發生發生一起殘忍的虐狗事件，當地有一隻流浪狗遭人從鼻子連同上顎一起切除，導致狗狗的嘴巴再也無法閉合了，所幸狗狗事後被當地的動物協會拯救。動物協會現在決定懸賞一輛價值約7萬新台幣的機車，希望有民眾可以提供線索緝拿虐狗的男子，當地警方目前也正在努力調查。

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根據馬來西亞《新海峽時報》報導，事件發生在馬來西亞沙巴，當地一名居民在路邊發現這隻受傷的流浪狗，狗狗的鼻子、上顎遭人用利器割掉，整個口腔及傷口暴露在外面，附近的草地上還找到狗狗被切除的上顎，上面還可以明顯看狗狗的牙齒，他事後也立刻通報警方及動物保護團體處理。

▲狗狗未來可能會被安樂死。（圖／翻攝自Malaysia Animal Association）

報導指稱，警方表示，疑似是一名醉漢看見狗狗在乞討食物，不明原因就把狗狗的鼻子、上顎割掉，但他們目前仍未找到嫌犯的蹤跡。

此外，馬來西亞動物協會（Malaysian Animal Association）事後接收了受傷的流浪狗，傷勢經獸醫診斷已經不可能徹底康復，未來能可能會安排狗狗安樂死、解除牠的痛苦。

動物協會也發布懸賞說，只要有任何人可以提供嫌犯的完整資訊或確切位置，他們就會送出一輛價值9500令吉（約7萬元新台幣）的摩托車，「兇手必須立刻被逮捕，並根據動保法給予他最嚴厲的懲罰」，希望所有市民可以一起幫忙緝兇。