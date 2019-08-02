酒鬼終於圓夢！南韓推出「超迷你燒酒」　放進口袋隨時開喝

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@sh__0205__hj、@euna_ssss、@firstsoju

隨時能喝上一杯是不少酒鬼的夢想，現在大家有福了，南韓知名燒酒品牌「初飲初樂」（처음처럼），就推出了「超迷你燒酒」，外型可愛一口能喝完一瓶，不論是送禮或是自己攜帶出門都超適合，快點手刀買起來！

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「初飲初樂」是南韓的知名燒酒品牌，連女神秀智都是代言人，此次為了滿足大家出門有酒喝的夢想，將燒酒迷你化。容量120ml只有原本的三分之一，手掌一般的大小非常可愛，所以隨時隨地都能小酌一口，也不用擔心喝醉，推出之後馬上受到酒奴的朝聖，在IG上掀起一波打卡熱潮。

另外，就連造型也相當討喜，採用一箱12入販賣，乍看就像是被縮小燈照到一樣，杯身的LOGO推出多樣款式，分別有櫻花、雪地、楓葉場景，吸引不少網美購入。目前「初飲初樂」迷你燒酒已經在各大便利商店開賣，正好在南韓旅遊的民眾千萬別錯過了。

처음처럼（@firstsoju）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 18 日 下午 11:36 張貼

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