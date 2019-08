超萌10歲小記者問「養過寵物嗎」？　她一句「貓死了」瞬間登谷歌熱搜冠軍　

▲ 威廉森30日參加在底特津的第一場總統候選人辯論會。(圖/達志影像/美聯社)

民主黨總統參選人威廉森(Marianne Williamson)日前接受一名「10歲小記者」採訪,在面對飼養寵物的問題時,因為坦率地回答「我養過貓,但貓死了」,讓小記者頓時感到相當錯愕,也因為這段超萌的採訪影片,讓威廉森瞬間登上谷歌熱搜排行榜冠軍,許多網友也紛紛笑說「我喜歡她的誠實」。

根據《今日美國》(USA Today)報導,這名小記者叫凱夫特(Jeffrey Kraft),來自神童媒體(KidScoop Media),被指派負責採訪在底特津的民主黨辯論會。從影片可以看到,當時他和其家記者一起站在現場,見到威廉森上前關心時,便偷瞄手上的筆記本詢問,「你有養過寵物嗎」,結果一聽到威廉森坦率地回答「我養過貓,但貓死了」,瞬間讓他有點措手不及。

接下來,凱夫特又問,「當你成為總統時,你會帶什麼寵物到白宮」。當時威廉森回答,「我喜歡貓,但小時候養過一隻狗」,而且其實「白宮非常大,理論上,你可以同時養狗和貓」。

就是這段可愛的採訪影片,讓美聯社記者克勞瑟(Philip Crowther)發布到推特上與大家分享,他還在留言處更新一段影片,內容是凱夫特於記者會接受採訪,坦承自己「當下根本不知道要說什麼」。

在小記者的神助攻下,威廉森瞬間爆紅,登上谷歌熱搜排行榜冠軍。值得一提的是,辯論開始前,威廉森的熱搜次數只位居第三,前兩名分別被同僚參議員桑德斯(Bernard Sanders)和華倫(Elizabeth Warren)佔據,但在辯論結束後,威廉森的熱搜次數立刻擠下2人,成為10名參選人中的第一名。

事實上,威廉森身為暢銷書作家,近期才因為發表征服仇恨的「黑暗精神力量」(dark psychic force)一詞後,讓自己的搜尋量上升。當時她表示,這句話是被總統川普(Trump)一句「統一愛的力量」(unifying power of love)而激發的。

這次辯論會結束後,許多網友紛紛被她坦率的個性所吸引,「她真棒,雖然不會投她,但我喜歡她的答案和自信」、「她不害怕分享生死的問題,這才是我們需要的領導者」、「她可能是舞台上唯一誠實的候選人」、「我真的很喜歡她,但我也真的不希望她當總統。大笑」、「希望可以讓小記者多問一些問題」、「對於貓的離去感到難過,但為甚麼他們的反應讓我覺得很搞笑」。

不過,有另一派的網友也紛紛拿此事嘲諷威廉森,「誠實+1,讓孩子難過-100」、「貓可能是被黑暗力量殺死的」、「沒必要這誠實好嗎」、「她就像一位阿姨,說了些貌似很幽默的話,離開時才發現是一堆廢話,讓人想睡覺」。