泫雅泰國度假造型崩壞！螢光睡衣配「豐唇」　網驚：不忍直視

編輯／Ann 圖／翻攝自泫雅IG

南韓女神泫雅性感火辣的風格，一舉一動都成為媒體焦點，近日和男友E’Dwan前往泰國度假，更是不顧旁人眼光在IG上瘋狂放閃，然而意外受到矚目的卻是泫雅的超狂穿搭，凌亂髮型配上睡衣，引發網友熱烈討論。

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泫雅近日在個人IG上，一連PO出許多在泰國旅行的照片，和粉絲親密互動零距離，連穿著也超接地氣。畫面中泫雅以粉色絲綢睡褲搭配白色碎花背心登場，凌亂髮型手拿零食，直接用睡衣裝扮逛大街，絲毫沒有明星架勢。

另一套裝扮依舊是一言難盡，彩色背心短裙配上了今年流行的PVC塑膠包，仔細看泫雅連髮飾的部分，都選擇了彩色的橡皮筋綁出層次感，卻還是被網友批評，「泫雅怎麼了」、「不忍直視」、「無法欣賞這種美。」

不過換個造型似乎就正常多了，泫雅梳起可愛丸子頭，穿著豹紋小短裙，配上及膝Burberry長襪以及Alexander Wang黑色小包，腳踩一雙螢光綠拖鞋，頗有個人特色。和男友自然靠在一起，隨便就閃瞎粉絲雙眼。或是使用今年最夯的紮染風格上衣，搭配百褶小短裙，與E’Dwan一同以白色長襪穿出學生氣息，都是不錯的旅行穿搭示範。

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