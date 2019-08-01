越滑手機越大隻？　研究：每天超過5小時肥胖風險增加43％

▲滑手機的壞處又增加了一項。（圖／123RF）

實習記者范芷菱／綜合報導

滑手機只會越滑越胖？美國心臟病學會（ACC）最新一項研究顯示，減肥除了飲食控管與運動之外，還需要注意滑手機的時間，如果每天花超過5個小時，將會增加43％的肥胖風險與提高罹患心血管疾病的機率。

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據HealthDay報導，該研究針對哥倫比亞西蒙玻利瓦爾大學（Simon Bolivar University）的1060名學生，包括360名平均年齡為20歲的男性與700名平均19歲的女性，發現那些每天使用手機超過5個小時或是更長時間的人，罹患肥胖的風險增加了43％；與此同時，26％的超重者和4.6％的肥胖者每天花在手機上的時間都超過5個小時。

▲研究顯示，每天使用手機超過5個小時或是更長時間的人，罹患肥胖的風險增加了43％。（圖／123RF）

研究還發現，那些每天使用手機超過5小時的受試者，活動力比一般人要少，而且喝含糖飲料、吃速食、糖果和零食的可能性是他人的2倍。

心肺血管專家曼蒂拉（Mirary Mantilla-Morron）表示，「在智能手機上花太多時間，久坐進而減少身體上的活動，增加了糖尿病、心臟病或是關節不適和肌肉骨骼（musculoskeletal）症狀的風險。」這項研究讓人們意識到造成肥胖和心血管疾病的因素之一。

這項研究在哥倫比亞卡塔赫納市（Cartagena）舉行的年度美國心髒病學會拉丁美洲會議上公佈。