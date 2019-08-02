世上最長公路！泛美公路橫越17國　總長4.8萬公里...可圍繞地球一圈

▲泛美公路全長近48000公里，穿越了全國17個國家。（圖／翻攝自《維基百科》）



實習記者賴韻如／綜合報導

「泛美公路」不僅是全世界最長的公路，也可以說是全世界「最傳奇」的公路，它全長近48000公里，共穿越了全國17個國家，橫跨了2座美洲大陸。泛美公路北起阿拉斯加，南至火地島，穿越各種不同類型的氣候帶和自然環境，也因此被大家認為是全世界40大危險公路之一。

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綜合外媒報導，南美洲各國家之間為了方便之間道路的便利通行，於1923年在第五次美洲國家國際會議上提出修建「泛美公路」的想法，1925年在布宜諾斯艾利斯舉行了第一次泛美公路會議，最後於1936年泛美鞏固和平會議共同簽訂了泛美公路協議，而墨西哥則是最先完成了境內公路修建的拉美國家。

泛美公路的全程總長為4.8萬公里，令人讚嘆的長度幾乎可以圍繞地球一圈，它更穿越了各種自然環境、氣候帶、國家，其中包括沙漠、熱帶雨林以及高山等等。然而，這也導致泛美公路中並沒有統一的道路標識，且路況差異也很大，有的路段甚至只有在「乾季」才能通行。

▲利馬又稱「無雨之都」。（圖／翻攝自《百科全書》）



雖然泛美公路有一定的危險性，但只要抓好時間開上公路，就可以看見沿途個個「世界最美麗的風景」。南美洲國家秘魯的首都「利馬」就是美景之一，該城市氣溫宜人，夏天溫度很少超過31度，冬天則很少低於13度，與開羅並列為世界上雨量最少的首都，故有「無雨之都」的稱號。

▲烏尤尼鹽湖世界上最大的鹽湖。（圖／翻攝自《維基百科》）

緊接著則是位於南美洲玻利維亞的「烏尤尼鹽湖」，它擁有「天空之鏡」的美稱，在每年的12月至隔年3月雨季期間，湖面積水會像是鏡子一樣反射出天空的倒影，讓人彷彿置身於夢境一般，此地更美到被列為此生必去地點之一；最後則是地球上最接近火星的自然環境「阿塔卡馬沙漠」，該地由一系列鹽鹼盆地組成，座落在乾旱無雨的高原地形，更號稱擁有全世界最美星空的高空沙漠。

▲阿塔卡瑪沙漠曾開出遍地的野花。（圖／翻攝自Boredpanda）