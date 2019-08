露營地深夜被搗毀…他往森林一看嚇到開槍：大腳怪！

A man claimed to have seen a Bigfoot at a national park in Kentucky and fired a gun at it, according to a couple camping in the park https://t.co/Ie5ZVFVcns

記者吳美依/綜合報導

美國肯德基州猛瑪洞國家公園(Mammoth Cave National Park)傳出民眾目擊「大腳怪(Bigfoot)」的消息,一名男子帶著兒子去露營,營地卻莫名其妙被搗毀,他過了不久竟看到一個長相像是靈長類的巨大動物,嚇得手不斷顫抖,拔槍開火,「我看到了大腳怪了!」

根據CNN報導,一對大學生情侶瑪德琳和布萊特正在帳篷中熟睡,晚間11點時卻突然被搖醒,有名男子告知,營地被某個人或某種東西弄壞了。瑪德琳回憶,那名遊客帶著年幼的孩子,還展示了一下掛在臀部上方的槍,聲稱這裡是大腳怪時常出沒的地區,想要到附近調查一番。

請繼續往下閱讀...

瑪德琳說,她和男友不久後就回去睡覺,大約過了10分鐘卻聽見男子驚慌大喊「看見了」,「他朝著距離我們帳篷大概20碼(約18公尺)的地方開槍。我們很擔心他只是對著黑暗胡亂開槍,根本沒發現自己射到什麼,但是後來拿著手電筒拚命照,就連一隻動物也沒有看到。」

▲美國肯德基州猛瑪洞國家公園(Mammoth Cave National Park)(圖/達志影像/美聯社)

猛瑪洞國家公園發言人施蘿德(Molly Schroer)表示,已經掌握目擊男子的身分,並且做出後續處理,「沒有證據顯示公園裡存在任何威脅。但是,聯邦法規禁止民眾在國家公園裡開槍。」根據了解,官方並沒有證實是否有大腳怪出沒。

Man opens fire in national park ‘because he thought he saw Bigfoot’ https://t.co/CrD0935mpN