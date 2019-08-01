露營地深夜被搗毀…他往森林一看嚇到開槍：大腳怪！

A man claimed to have seen a Bigfoot at a national park in Kentucky and fired a gun at it, according to a couple camping in the park https://t.co/Ie5ZVFVcns

記者吳美依／綜合報導

美國肯德基州猛瑪洞國家公園（Mammoth Cave National Park）傳出民眾目擊「大腳怪（Bigfoot）」的消息，一名男子帶著兒子去露營，營地卻莫名其妙被搗毀，他過了不久竟看到一個長相像是靈長類的巨大動物，嚇得手不斷顫抖，拔槍開火，「我看到了大腳怪了！」

根據CNN報導，一對大學生情侶瑪德琳和布萊特正在帳篷中熟睡，晚間11點時卻突然被搖醒，有名男子告知，營地被某個人或某種東西弄壞了。瑪德琳回憶，那名遊客帶著年幼的孩子，還展示了一下掛在臀部上方的槍，聲稱這裡是大腳怪時常出沒的地區，想要到附近調查一番。

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瑪德琳說，她和男友不久後就回去睡覺，大約過了10分鐘卻聽見男子驚慌大喊「看見了」，「他朝著距離我們帳篷大概20碼（約18公尺）的地方開槍。我們很擔心他只是對著黑暗胡亂開槍，根本沒發現自己射到什麼，但是後來拿著手電筒拚命照，就連一隻動物也沒有看到。」

▲美國肯德基州猛瑪洞國家公園（Mammoth Cave National Park）（圖／達志影像／美聯社）

猛瑪洞國家公園發言人施蘿德（Molly Schroer）表示，已經掌握目擊男子的身分，並且做出後續處理，「沒有證據顯示公園裡存在任何威脅。但是，聯邦法規禁止民眾在國家公園裡開槍。」根據了解，官方並沒有證實是否有大腳怪出沒。

Man opens fire in national park ‘because he thought he saw Bigfoot’ https://t.co/CrD0935mpN