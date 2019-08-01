相親逾220次都失敗　泳裝女模寧嫁6歲愛犬　電視台直播

▲前泳裝女模霍德(右)，在婚禮中親吻自己的「丈夫」羅根。(圖／翻攝自This Morning直播畫面)

國際中心／綜合報導

英國一名寂寞的泳裝女模之前相親200多次都宣告失敗。心灰意冷之 餘她毅然決定嫁給自己所養的6歲愛犬羅根(Logan)。當地一家電視台周二(30日)還在晨間節目中，直播了這場婚禮。

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現年49歲的霍德(Elizabeth Hoad) 之前訂過兩次婚，最終都未能如願步入婚姻殿堂。近8年来，她透過6個交友平台，至少相親220次，統統失敗。最讓她傷心的是：有一次她透通臉書認識一名心儀的男子，沒想到在一起後才發現對方已婚！

霍德說：「從那時候開始，我厭倦了男人，也是從那時候開始，我發現嫁給自己的愛犬才是最正確的決定。因為他(牠)永遠不會離開我，而且我們彼此相愛。」

羅根是霍德一年前救下的流浪狗。遇見羅根後，她的臉上才漸漸露出許久不見的笑容。本周二，霍德與羅根舉行婚禮，英國晨間節目《今日早晨》(This Morning)還進行了直播。

從畫面可見，羅根身穿禮服、戴著大禮帽，前方擺著寫上「I do」(我願意)的字卡。霍德則在婚禮接近尾聲時，為「丈夫」套上專屬金色腕帶，在現場來賓及全國觀眾的見證下，完成婚禮。溫馨的直播畫面讓不少網友紛紛直呼「太感人了！」

霍德並非第一個嫁給愛犬的女子。2008年，時年43歲的北愛爾蘭女子威廉敏娜失業加上家裡遭遇洪災，備受打擊。有一次她無意中在網路上看到有人嫁給自己寵物的新聞，因而萌生相同念頭，如今結婚已滿10年。

▲霍德(右)和她的愛犬合影。(圖／翻攝自This Morning直播畫面)