英16歲少女樂透中7000萬　慘被痛毆騙感情…16年後勸世：小孩別碰！

She won the massive Lotto prize when she was just 16, but now she's forced to work at a supermarket after squandering the money.

記者吳美依／綜合報導

來自英國坎布里亞郡（Cumbria）的凱莉16歲時買樂透中了頭彩，得到185英鎊（約為新台幣7000萬元）獎金，成為英國史上最年輕的得主。她近日受訪時表示，當時太過年輕，完全不懂得如何負責任地規劃鉅額財富，落入被利用、虐待的絕望循環，建議政府把購買彩券的法定年紀提高到18歲。

現年32歲的凱莉表示，自從獲獎以後，身邊出現許多「假朋友」想要分一杯羹，有人借走好幾萬英鎊，有人開口要求昂貴的禮物，但是一毛都不給。她說，心懷不軌的人濫用了她的天真，「如果有人向我借錢買車，我就會伸出援手。我曾經是個溫柔的人，但是現在終於了解那些人的真面目。」

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Lotto winner Callie Rogers feared she’d die as female thugs ‘used her head as a football’ https://t.co/qB0SJMqYQK

凱莉認為，當時年紀太小 ，不懂得如何運用那筆錢，反而被有心人剝削，經歷了許多段虛假的關係，「這麼多年過去了，這件事還是一直糾纏著我。另一半的家人會怎麼看待我？新朋友怎麼看待我？」她去年還被2個幾乎不認識的女子毒打，罹患創傷後壓力症候群（PTSD）和恐慌症，「我相信她們的動機只是因為非常忌妒。」

凱莉當年和父母同住，從事時薪3.6英鎊 （約為新台幣136元）的收銀員工作，中獎以後揮金如土，和男友搬進18萬英鎊的房子同居，分手以後為了重建自信還砸下1.7萬英鎊隆乳。她現在成為一名看護，雖然年薪只有12000英鎊（約為新台幣45.5萬），還要撫養三個孩子，「現在的我，比過去幾年的任何時候都還要快樂。」

凱莉呼籲，政府應該立法把能夠購買樂透的年齡提高，以免再有年幼懵懂的青少年經歷如此痛苦的遭遇。對此，樂透公司負責人柯萊特（Camelot）表示，會給予彩券得主所有支持，但是凱莉當初並沒有接受獨立財務管理和法律諮詢，「如果她願意，團隊將會盡全力幫助，持續給予全面支持。」