英16歲少女樂透中7000萬　慘被痛毆騙感情…16年後勸世：小孩別碰！

She won the massive Lotto prize when she was just 16, but now she's forced to work at a supermarket after squandering the money.

記者吳美依/綜合報導

來自英國坎布里亞郡(Cumbria)的凱莉16歲時買樂透中了頭彩,得到185英鎊(約為新台幣7000萬元)獎金,成為英國史上最年輕的得主。她近日受訪時表示,當時太過年輕,完全不懂得如何負責任地規劃鉅額財富,落入被利用、虐待的絕望循環,建議政府把購買彩券的法定年紀提高到18歲。

現年32歲的凱莉表示,自從獲獎以後,身邊出現許多「假朋友」想要分一杯羹,有人借走好幾萬英鎊,有人開口要求昂貴的禮物,但是一毛都不給。她說,心懷不軌的人濫用了她的天真,「如果有人向我借錢買車,我就會伸出援手。我曾經是個溫柔的人,但是現在終於了解那些人的真面目。」

請繼續往下閱讀...

Lotto winner Callie Rogers feared she’d die as female thugs ‘used her head as a football’ https://t.co/qB0SJMqYQK

凱莉認為,當時年紀太小 ,不懂得如何運用那筆錢,反而被有心人剝削,經歷了許多段虛假的關係,「這麼多年過去了,這件事還是一直糾纏著我。另一半的家人會怎麼看待我?新朋友怎麼看待我?」她去年還被2個幾乎不認識的女子毒打,罹患創傷後壓力症候群(PTSD)和恐慌症,「我相信她們的動機只是因為非常忌妒。」

凱莉當年和父母同住,從事時薪3.6英鎊 (約為新台幣136元)的收銀員工作,中獎以後揮金如土,和男友搬進18萬英鎊的房子同居,分手以後為了重建自信還砸下1.7萬英鎊隆乳。她現在成為一名看護,雖然年薪只有12000英鎊(約為新台幣45.5萬),還要撫養三個孩子,「現在的我,比過去幾年的任何時候都還要快樂。」

凱莉呼籲,政府應該立法把能夠購買樂透的年齡提高,以免再有年幼懵懂的青少年經歷如此痛苦的遭遇。對此,樂透公司負責人柯萊特(Camelot)表示,會給予彩券得主所有支持,但是凱莉當初並沒有接受獨立財務管理和法律諮詢,「如果她願意,團隊將會盡全力幫助,持續給予全面支持。」