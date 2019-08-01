《彭博》作者：北京限制47城市赴台自由行誤判情勢　蔡英文要感謝

▲陸客自由行限縮。（圖／記者曾俊豪攝）

記者丁維瑀／綜合報導

中國大陸文化和旅遊部網站指出，考量到目前兩岸關係，1日起暫停47個城市中國大陸居民赴台自由行個人簽證。不過，《彭博》專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）則認為，中方最新舉措不太可能奏效，反而使得北京的反對者更加強大，「無論目標是什麼，看來都像中國的誤算。」

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高燦鳴寫道，中國大陸似乎想運用經濟方面的勢力，試圖在明年1月總統選舉前影響台灣選民，正值民進黨的蔡英文尋求連任，「然而，台灣感到的經濟痛苦可能有限，這點，蔡英文可以感謝北京。」

內容指出，蔡英文2016年當選總統後，北京就採取措施降低赴台遊客數量；數據顯示，2015年到2018年，中國大陸赴台旅客數量下滑36％。然而，其他國家來台的遊客數量卻增加，遊客總數成長6％，限縮中國大陸試圖造成的影響。

高燦鳴觀察到，蔡英文回應北京限制遊客數量的舉措，包括放寬或取消其他國家的簽證要求，過去3年，來自越南、菲律賓與泰國的旅客人數分別增長1倍多；另外，較富裕的日本、南韓赴台觀光客數也有增加，2017年數據可見，這兩個國家在台灣消費最多，日本旅客在台平均消費金額比起陸客高出16％，南韓則約多出6％

與其他國家的旅客相比，陸客會花更多錢在購物方面，在買珠寶、化妝品、香水等奢侈品時，支出的金額是日本旅客的兩倍。日本、南韓在台遊客則傾向把錢花在飯店、餐廳與交通運輸上，很多台灣僱主從中受益。

高燦鳴認為，陸客雖然花很多錢購買奢侈品，卻對台灣沒有太多幫助，這些商品通常是歐洲品牌，並非在地生產，稅收收益也很低。至於台灣本土特產，則佔日本旅客購物支出50％，陸客中佔26％。

高燦鳴最後表示，儘管中國大陸會在選舉前試圖嚇阻台灣，最後結果卻都不太成功，時值台灣不少民眾同情香港近期示威活動的抗議者，蔡英文又公開支持這些抗議者，因此中國大陸的舉措看來就像誤判了情勢。

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