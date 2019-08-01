18歲媽餵初生女兒喝清潔劑　女嬰「被當垃圾」慘從3樓摔到地上

▲女大生竟然餵女嬰喝清潔劑，還想把人活活摔死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

泰國暖武里府日前發生一起駭人案件，一名18歲女大生竟然餵剛出生的女兒清潔劑，還裝入塑膠袋中從3樓往下扔。警方抵達現場時，發現女嬰尚未死亡但生命跡象十分微弱，後來循線將18歲女大生和23歲男子一同逮捕到案。

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根據Sanook報導，巴革縣(Pak Kret)警方上月23日下午4時接到報案，一名初生女嬰被裝在黑色塑膠袋中，當成垃圾丟在公寓大樓的垃圾堆裡，根據監視紀錄器發現，裝著女嬰的塑膠袋竟然是從大樓的某樓層丟下，墜落的過程中還曾遭到異物撞擊，最後直接墜至垃圾堆中，由於女嬰尚未死亡所以判斷兇嫌所在的位置應該不會超過4樓。

警方隨即在事發的8層樓大樓進行搜尋，調查至3樓時發現該樓層的其中一間公寓打掃得特別乾淨，遠遠就可聞到很濃的消毒水味，結果在屋內果然發現6張沾滿血跡的衛生紙、一件沾血襯衫，浴室裡也有血跡。

住在3樓的18歲女大生安(Om)，在警方的要求下到醫院進行檢查，發現她下體有約2公分的開口、子宮也充滿血液，後來進行DNA比對後證實她就是女嬰的生母。安坦承，生下孩子後因為一時不知道該怎麼處理，便餵對方喝清潔劑再扔下樓，希望能藉死殺死對方。女嬰後來仍然不治身亡，目前已送去進行驗屍查明死因，安與男友都被指控故意殺死他人罪而被拘捕。