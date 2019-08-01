湖面突湧「數百亞洲鯉魚」！美派小船「電魚」...下秒全翻肚

▲ 鯉魚在2秒鐘處突湧現跳動，接著逐漸無力，隨即翻肚。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國肯塔基州（Kentucky）河川生態遭到亞洲鯉魚（Asian carp）嚴重入侵，當地魚類野生資源部（KDFWR）日前決定使用「電魚」絕招，向民眾展示鯉魚對於生態的破壞。令人驚訝的是，當工作人員通電後，原本靜謐的水面，立刻湧出無數的亞洲鯉魚在跳躍著，隨後便「翻肚」漂浮在水面上。

請繼續往下閱讀...

據CNN報導，魚類野生資源部人員在上(7)月30日，於巴克利大壩（Barkley Dam）進行電魚活動，當時3名工作人員站在船面上，並向水面下通電，不到一秒鐘，頓時有許多亞洲鯉魚從畫面右下方湧現，隨即佈滿整個影片。在數秒鐘之後，便可以看到許多鯉魚翻肚倒在水面上，工作人員也動手進行打撈作業。

▼ 工作人員「電魚」後，水面立刻被亞洲鯉魚佈滿。（圖／翻攝自臉書／Kentucky Department of Fish and Wildlife Resources，下同。）

KDFWR魚類部門解釋，在計算魚類數量或是標記作業時，電魚是很常見的方法，這種方法不會真的殺死魚，而是透過暫時電暈，以方便捕撈作業。漁業部門負責人布魯克斯（Ron Brooks）說，「這只是讓人們知道，我們在大壩底下處理多少條鯉魚，我們會收集起來，並嘗試把牠們分送給買家。」

報導指出，這些被電暈的鯉魚，通常會被做為肥料使用，或是魚餌和製成人類食品。但報導也表示，大家不用覺得很糟糕，因為亞洲鯉魚是一種入侵魚類，在1970年代被引入美國。

▼ 工作人員捕撈被電暈的鯉魚，並賣出製成肥料、魚餌和食品。

布魯克斯解釋，「有4種亞洲鯉魚來自亞洲，平均體重約為8至10磅，當時養殖者透過飼養鯉魚，解決藻類問題，但他們把魚出售給華裔等少數族群，結果魚群逃離池塘，並進入當地河川系統」，嚴重破壞當地水生態。

令人驚訝的是，亞洲裡魚有一項非常有名的惡行，因為牠們對於聲音非常敏感，只要有馬達聲干擾到水面時，鯉魚們便會跳出水面，並撞壞船上設備和船身。布魯克斯補充，「牠們就是你們曾聽過，會跳起來撞人，有時候還會撞斷人的骨頭。而且當產生壓力時，牠們還會噴血和黏液，如果是掉落在船上，鯉魚則會四處亂跳，讓到處都是黏液。」

布魯克斯說，目前野生動物部門正在想辦法減少並阻止鯉魚出現，有一種方法是，使用早用於改變鮭魚遷徙路線的屏障，該屏障可以利用氣泡、聲光，指引鯉魚的離開當地，此方法在美國西部和歐洲相當盛行。另一種方法是，允許漁民捕捉鯉魚作為商用，藉此減少魚類數量。布魯克斯也說，部門希望透過商業捕魚的模式，同時解救當地旅遊業。