西班牙王后萊蒂西亞超會帶貨！ZARA平口洋裝千元有找　秀穿搭功力

▲西班牙王后萊蒂西亞堪稱新一代帶貨女王。（圖／達志影像）

記者鮑璿安／台北報導

提到勤儉的美麗王妃，大家的第一印象一定是英國皇室的凱特王妃（Kate Middleton），不過其實西班牙王后萊蒂西亞（Queen Letizia）也是名副其實的帶貨女王，不僅多次穿著自家西班牙平價品牌ZARA亮相，近日以一身綠色洋裝仙氣登場，更是直接搶走全場焦點。

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▲西班牙王后萊蒂西亞穿著Maje綠色洋裝現身音樂學院。（圖／品牌提供）

45歲的西班牙王后萊蒂西亞（Queen Letizia）嫁入皇室前是一名女主播，兼具顏值智慧和氣質，深受民眾喜愛。近日萊蒂西亞出席位於家鄉奧維埃多的國際音樂學院活動，一頭微微內捲的氣質中長髮，身穿Maje 2019春夏綠色碎花長洋裝亮相，獨特的傘形狀裙以及高腰抓皺設計，將身體線條襯托得惟妙惟肖，展現優雅的王室風範。只要是被王后加持過的單品，更是時常賣到缺貨。

▲西班牙王后加持ZARA平口洋裝，NT$900。（圖／達志影像）

Queen Letizia Style（@queenletiziastyle）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 16 日 上午 5:11 張貼

其實萊蒂西亞的時尚品味早就不是秘密，身為平民王后的她，曾多次穿著自家西班牙品牌ZARA洋裝出席活動，並且一件衣物重複曝光多次，受到粉絲喜愛。

7月初才以一字領格紋裙在薩蘇埃拉宮接待訪客，裙底不收邊造型十分獨特，搭配黑色細皮帶拉長線條比例，平口設計更顯動人姿態，然而價格約台幣900元，更是大眾都能負擔得起，堪稱帶貨王后無誤。

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