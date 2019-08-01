美到讓6甜爹搶著掏錢幫她「圓夢」　正妹女大生每月爽賺67萬

▲女大生坦承為了賺學費，同時與6名甜爹交往。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

英國倫敦一名同時攻讀心理學和神經科學的18歲女大生，為了能夠順利完成學業，竟然同時和6名甜心爹地(Sugar daddy)交往，每月可輕鬆賺取18,000 英鎊（約台幣67萬），這些錢除了足夠支付學費，還讓她能時常出國旅遊和購物，而且強調自己和甜爹們都僅維持情感上的交流，並沒有與他們發生性關係。

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名叫克洛伊(Chloe)的18歲女大生表示，由於完成大學學業後，她還想繼續攻讀碩博士學位，希望最終能成為臨床心理學家，為了完成夢想便於上大學前的那年暑假加入了甜心寶貝(Sugar baby)工作，「這份工作對我來說非常有吸引力，因為能幫助我快速賺到錢。」

克洛伊目前一共結交了6名甜心爹地，年齡約在35至50歲之間，其中有來自紐約經融業的菁英，也有不少人是把到倫敦高級餐廳當成家常便飯的富商，她每個月只要平均和1至2位甜爹見面2至4次，就能賺得每人約1500英鎊至3000英鎊的費用（約台幣5.6萬至11萬元），如果課業比較不繁忙或是放假期間，一個月內人數還能提高至4至6位甜爹。

克洛伊表示，結交甜爹的最大好處就是能獲得財務自由，再也不需要擔心生活中的所有開銷，甚至還能開心購物和去國外旅遊，唯一的缺點就是來自家人與朋友的不諒解，「我其實和他們都是維持柏拉圖的關係，只是互相陪伴而已」，期待自己以後也能找到一段真正的感情，但絕對不會考慮和甜心爹地在一起。