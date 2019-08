男童下顎腫4年…嘴裡取出200g囊袋　內含526顆「珍珠牙齒」

▲男童長期感到下巴腫脹。圖為示意圖。(圖/取自Pixabay)

記者丁維瑀/綜合報導

印度7歲男童拉文德蘭(Ravindran)因為自覺右下顎腫脹,上月11日前往位於清奈(Chennai)的一家醫院,牙醫最後竟從他嘴裡拿出526顆牙齒,原來他罹患罕見的複合性牙瘤。所幸,男童經過手術後身體狀況沒有大礙,他目前也回到21顆牙齒的狀態。

《新印度快報》、《太陽報》報導,拉文德蘭3歲開始就感覺右下顎腫脹,他上月前往一家牙醫學院檢查,結果發現他罹患複合性牙瘤,X光與電腦斷層掃描顯示,他口內有526顆牙齒,整體看起來像是「袋狀結構」。領導手術的醫師塞特西納森(Senthilnathan)表示,這是一起獨特的醫療案例。

塞特西納森說明,麻醉發揮效用後,拉文德蘭的下顎被切開,醫療團隊接著取出200公克重的囊袋,裡面有上百顆牙齒,即使最小的一顆也都有牙冠、牙根與琺瑯質。

據了解,取出來的牙齒大小長度落在0.1毫米到15毫米之間;醫師形容看起來就像珍珠。另一名醫師拉馬尼(Pratibha Ramani)表示,雖然病因不明,但遺傳可能是其中一個原因,此外,團隊也在調查是否生活中接觸到的輻射量會造成影響。

