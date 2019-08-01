保護貼破掉繼續用！碎片入侵他右手大拇指…「劇痛爆膿」感染動手術

▲ 男子因不顧保護貼破掉、繼續滑手機而感染。（圖／翻攝自臉書／misiviral）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人都有不慎摔到手機導致螢幕保護貼破掉的經驗，卻又懶得去換或嫌太貴，總是等到整張保貼裂成蜘蛛網狀才換。馬來西亞一名男子也是在保護貼破掉後繼續照常滑手機，沒想到有天右手大拇指突然痛到不行，就醫後才發現保貼碎片刺進肉裡導致感染，不得不接受手術。

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新聞網站World of Buzz上月31日根據一則臉書瘋傳的貼文報導，一名大馬青年在手機螢幕保護貼破裂後不以為意，也不打算換。且他是一名手遊狂熱者，經常使用大拇指玩遊戲。

某天他的大拇指突然劇烈疼痛，但外觀看來沒有傷口，讓他相當困惑。疼痛不斷加劇、大拇指也開始腫脹後，他前往就醫。醫生開給他抗生素和止痛藥，但男子的症狀並未好轉。他再度就醫才發現大拇指已經被感染，脹滿膿汁，接受醫生的建議決定開刀，立刻轉送到醫院。

檢查發現，男子使用保護貼已經破裂的手機時，一塊細小的玻璃碎片刺穿他的大拇指，但他沒發現自己已經感染。手術過程中，醫生不得不把他感染的肉全部挖出來，他才能完全復原。報導指出，這則貼文提醒人們碰觸破掉的保貼時應多加小心，這可能帶來危險。