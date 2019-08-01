2公尺鐵棍從他左眼插入！　21歲男慘被友人「爆頭」幸運生還

▲雖然被鐵棍插入頭部，男子最後卻奇蹟生還。（圖／翻攝自La 100網站）

記者李振慧／綜合報導

巴拉圭聖佩德羅省近來發生一起恐怖鬥毆事件，一名男子和友人一言不合打了起來，對方竟然拿起一根約2公尺長的鐵棒，從他左眼刺入貫穿大腦。就醫檢查發現，約15公分長的鐵棍插在他腦內，手術後男子雖然造成一眼失明，但奇蹟生還，讓醫生也覺得真的是十分幸運。

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21歲男子羅培茲(Miguel Saucedo López)上月27日上午5時，在María Auxiliadora地區值班到一半時，29歲友人佛朗哥(Aníbal Báez Franco)突然來訪找他喝酒，酒醉後2人火氣都變得十分衝動，因故吵架後便開始動手，結果慘遭對方用鐵棍插入頭部，對方肇事後便立即逃逸。

羅培茲後來被緊急送往當地聖羅莎醫院，醫生先將近2公尺長的鐵棍截半，由於傷勢太重，後來又轉至首都亞松森的創傷專門醫院進行手術，醫生切除留在外部的鐵棍後，進行研究如何取出還在腦內的鐵棍又不會傷及大腦，很幸運地手術最後十分成功。醫生表示，羅培茲雖然不幸一眼失明，但能夠存活下來根本就是「奇蹟」。而佛朗哥後來被鄰居在距離他家約500公尺處發現，目前已被警方逮捕。