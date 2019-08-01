日F-35戰機最快今復飛！　防衛大臣：貫徹訓練檢查確保飛安

▲ 部署在日本自衛隊三澤基地的F-35戰機。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本航空自衛隊今年4月一架F-35A型匿蹤戰機墜毀，當局先前決定停飛，待確認安全無虞後，三澤基地的12架F-35A才能回到工作崗位執行任務。根據防衛省1日最新消息，F-35戰機最快今天就能復飛。

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綜合路透社、共同社等外媒報導，防衛大臣岩屋毅（Takeshi Iwaya）周四正式對外確認，F-35戰機的飛行訓練將在今下午重啟，並強調當局已採取確保飛安的一切措施，貫徹執行杜絕類似事故重演的相關訓練及機體檢查等。

時間拉回今年4月9日，該架失事戰機當時正在進行夜間飛行訓練，但卻墜毀於青森縣外海。事後，當局在1500公尺深的海底發現戰機部分殘骸及飛行員部分遺骸，並確認失事原因疑似是飛行員「空間迷向」（Spatial Disorientation），才會導致戰機以時速1100公里高速墜海。

根據先前的調查，戰機發動機推力正常，並非機體故障，排除設備問題讓飛行員缺氧昏迷，「沒有跡象顯示戰機有問題」，推斷41歲的自衛隊三等空佐（相當於「少校」）細見彰里眩暈卻不自知，因「空間迷向」才導致失事。

「空間迷向」（Spatial Disorientation），指的是飛機在三度空間進行運動時，又因飛機速度、坡度變化及四度向量的交雜影響，讓飛行員産生錯覺，失去對環境的判斷力，例如機體在下墜，但飛行員大腦仍覺得自己在飛行。

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