印尼3男女婚前性行為「被鞭100下」　皮開肉綻還要被關5年

▲印尼亞齊省（Aceh）仍保有鞭刑的刑罰。此為印尼鞭刑示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者范芷菱／綜合報導

印尼亞齊省（Aceh）日前又公開鞭刑3名男女，只因他們在婚前發生性行為，這3名年輕人各被鞭打100下，當場皮開肉綻、血浸溼了白衣。

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據《鏡報》報導，亞齊省奉行伊斯蘭律法，禁止男女婚前性行為、禁止同性戀、賭博、飲酒等等，如果犯了上述罪刑都將遭到鞭刑處罰。當局於周三（7月31日）在距離班達亞齊市約170英里（約274公里）的一個體育場公開行刑。其中22歲的女受刑人當場被鞭100下，由於難忍疼痛一度哀求執法人員停手，不過最後還是完成刑罰，而女子的男友也同樣被鞭打百下，兩人在服完鞭刑後即不需再坐牢。另外一名19歲的青少年就沒有這麼好了，他被鞭打100下後全身皮開肉綻，血全浸溼了他身上色的囚衣，最後還需再坐5年牢。

▲女受刑人因太痛，一度哀求執法人員停手。示意圖。（圖／翻攝自Twitter／@SoilFertilizer）

事實上，許多人權團體批評這種具有汙辱性且不人道的處罰方式，紛紛抗議要求廢除；印尼總統佐科威（Joko Widodo）去年也曾呼籲班達亞齊市停止在公開執行鞭刑。