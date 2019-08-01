她開店找鎮店寶　「130年前假GG」尺寸嚇壞網友：這頂到肺吧…

▲維多利亞時代象牙假陽具尺寸驚呆網友。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

人有慾望是正常的存在，除了透過與另外一半共享滾床的樂趣外，不論男女也都有「自我解決」的方式。近日在英國一場拍賣會上出現一個罕見的拍賣品，為維多利亞時代的「象牙製成人玩具」甚至還以天價競標。

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根據英國《每日郵報》報導，這個拍賣在網路上受到一個性愛商店老闆史考特（Shawna Scott）的關注，喜愛維多利亞時代文化的她，發現了一個象牙製的大陽具，「這個至少130年的古老陽具，原本被美國收藏家擁有，後來又回到愛爾蘭」看在史考特眼中完全不帶有色眼光，而是一個精緻的性愛收藏品。

史考特在得知象牙陽具被以高價等待出售，透過社群網站的募款，希望可以將該物品收藏，她認為「這是一個愛與奉獻的象徵，並不是只是性愛的代表」。然而不少網友看到象牙陽具的巨大尺寸，不禁倒抽一口氣。

網友們紛紛留言，「雖然是個古老的藝術品，但這樣的尺寸在當時不知道誰有辦法承擔的了？」、「這真的不是正常尺寸」、「象牙製的未免也太冰涼、太高級了！」、「這在當時應該也是收藏品不是性愛用品」