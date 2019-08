魯蛇躺床玩VR女友！「搭肩空氣」調情擁吻+餵食...網笑：有淡淡哀傷

Should this be considered cheating...? pic.twitter.com/IwOL0voNI6

實習記者賴韻如/綜合報導

VR(虛擬實境:virtual reality)產業在遊戲界不斷蓬勃發展,業者將原本存在於螢幕裡的場景、人物,栩栩如生地呈現在玩家身旁。不過近日網路瘋傳一段影片,一名男子正在遊玩名為《虛擬女友》的遊戲,過程中不斷對著「空氣」調情,讓不少網友紛紛直呼「有股淡淡的哀傷」。

美國網友「@apiecebyguy」在推特上PO出自己遊玩《虛擬女友》的畫面,影片中可以看到,該男戴著VR眼鏡坐在床上,右手舉起搭肩著一旁的「空氣」,時不時做出調情的動作,一邊吃著零食一邊餵著「女友」,笑得非常開心甜蜜。隨後他更拿起梳子,開始溫柔地幫女友梳頭髮,畫面詭異又好笑。

▲▼男子和VR女友甜蜜調情。(圖/翻攝自Twitter/@apiecebyguy)



這段20秒影片曝光後馬上引起網友熱烈討論,目前已經達到17萬次觀看人數,大家紛紛留言,「太孤獨了吧」、「應該考慮諮詢心理醫師」、「有點毛毛的,像在看鬼片」、「這到底是什麼鬼XD」、「我也想要這款女友,都不會鬧脾氣」、「原來是農曆七月快到了的部分啊!」「他的表情也太溫柔享受,怎麼我看了有點難過」、「有股淡淡的哀傷...」。

這款《VR女友》是由日本成人遊戲公司ILLUSION發行的成人VR遊戲,是不少玩家大受好評之作。該遊戲從2016年開始製作,隨後便開始陸續推出各式各樣試玩的演示影片。ILLUSION提交了3次審查申請後,最後於2018年4月9日上架於Steam,未來預定發行中文版。