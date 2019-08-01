民主黨辯論續戰健保、種族！拜登霸氣搶發言權　賀錦麗躍前段班

▲ 民主黨總統候選人將於2020年7月正式對外公布。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國民主黨電視辯論31日進入第2天，由前副總統拜登、紐約市長白思豪等10人上台激辯，聚焦醫療健保、種族議題、邊境移民等議題。其中最受關注的人選，正是現階段民調第一名的拜登，他的語氣比上一場辯論會更加尖銳且咄咄逼人，與其他人展開激烈交鋒。

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▲ 外界高度關注拜登和賀錦麗的發言。（圖／路透）

綜合CNN、BBC等外媒報導，民主黨周三晚間的辯論受到各界關注，每位登台的人至少有8分鐘的談話時間發表看法。其中，前副總統拜登（Joe Biden）與參議員賀錦麗（Kamala Harris）在醫療保健議題吵得火熱。

拜登表示，賀錦麗主張的醫療健保方案不要求中產階級增稅，也不撤銷私人保險，但「妳不能在這個計畫上，用含糊其辭的東西來打敗川普，不論怎麼削減，還是要耗資3兆美元，這會使得中產階級的稅收上升，並不是下降。」

對此，賀錦麗則是直批拜登所言「完全錯誤」，痛批拜登提出的健保方案，儘管由政府營運，卻不納入全體國人，甚至導致數百萬人沒有保險。

▲ 身為白人的拜登兩側站著2名非裔出身的參議員賀錦麗及布克。（圖／路透）

除了健保議題外，種族主義、爭取非裔選票相關議題也燒得火熱，在一字排開的講台之中，身為白人的拜登兩側站著2名非裔出身的參議員，也就是賀錦麗及布克（Cory Booker）。

事實上，拜登在開場發言時就把矛頭對準近期爆發種族歧視爭議言論的美國總統川普，「總統先生，這就是美國，我們之所以如此強大、偉大，正是此種多樣性。」

對此，賀錦麗則是挖出拜登幾十年前在參議院與種族隔離主義者共事的歷史，痛批「如果當年那些人得逞，我不會成為美國參議院的一員，布克也不會成為參議員，（美國前總統）歐巴馬也不會有被提名為總統候選人的資格。」

▲ 賀錦麗躍升「最有可能獲得民主黨提名參選」的前段班。（圖／路透）

面對賀錦麗的強力抨擊，拜登則主攻她當年擔任加州總檢察長時的政績，「（那時候）洛杉磯、舊金山都是種族主義隔離最嚴重的學區…但我從未見到她提起『反對種族隔離』的訴訟。」

周三同台激辯的人選除了拜登、賀錦麗、布克之外，還有參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）、華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）、眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）、參議員班納特（Michael Bennet）、前住房與城市發展部長朱利安卡斯楚（Julián Castro）、紐約市長白思豪（Bill de Blasio）及台裔紐約企業家楊安澤（Andrew Yang）。

▲ 台裔紐約企業家楊安澤（Andrew Yang）也登台辯論。（圖／路透）

CNN統計，拜登在周三的辯論會拿下發言時間最長的第一名，談話達21分鐘。根據列表，其他人依序是發言17分43秒的賀錦麗、12分59秒的布克，而最後一名則是說話8分38秒的楊安澤。

對於名次排在後段班的人而言，周三的電視轉播很有可能是他們現身全國性辯論舞台的最後機會。晉級今年9月及10月的下一輪辯論資格將變得更嚴格，民主黨全國委員會（Democratic National Committee）已表示，募款能力及民調支持率的門檻要求會拉高一倍，讓更具資格的人選出線。

▼ 拜登在周三的辯論會拿下發言時間最長的第一名，談話達21分鐘。（圖／路透）

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