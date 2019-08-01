「猴子穿鞋不舒服！」雷根致電尼克森　歧視非洲代表錄音曝光

▲美國前總統雷根（Ronald Reagan）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國國家檔案和紀錄管理局近日公布一段電話錄音，前總統雷根（Ronald Reagan）與尼克森講電話時，說非洲國家坦尚尼亞的聯合國代表是「猴子」，「穿鞋子還不舒服」。此番言論引起譁然，但是CNN指出，雷根執政期間就多次展現出種族歧視，曾用「福利皇后（Welfare Queen）」一詞指黑人單親媽媽利用孩子溢領福利金。

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根據了解，雷根1971年擔任加州州長時，打電話給時任總統尼克森，談到坦尚尼亞（Tanzania）的聯合國代表時表示，「對我來說，看著這些事情在電視上發生，這些從非洲國家來的猴子，天Ｘ的，他們穿著鞋子還覺得不舒服！」 尼克森聽到以後，爆出笑聲。

▲右者為美國前總統尼克森（Richard Nixon）（圖／達志影像／美聯社）

在另一段錄音中，尼克森致電時任國務卿羅傑斯（William Rogers），轉述雷根的意見，「他昨晚看到這些，呃，食人族在電視上，然後他說，『老天，他們甚至沒有穿鞋子，美國卻將要把命運交在他們手中』之類的。」

尼克森總統圖書和博物館前任館長納夫塔利（Tim Naftali）表示，這段對話早在2000年就公布，但是當時為了「保護隱私」刪減種族歧視的發言，直到雷根2004年去世以後，他才再度要求全面公開。國家檔案和紀錄管理局（National Archives）近日則將錄音公布到網路上。

納夫塔利在為《大西洋月刊》撰寫的文章中提到，雷根執政時期非常支持台灣，不滿聯合國，甚至一度想要退出。他認為，尼克森轉述歧視發言，是想要讓國務卿明白雷根代表的美國種族主義，「他們的想法必須被傾聽。」