英女王「慈祥阿嬤」上身！33年前當眾追著威廉跑...罕見畫面曝光

Late post, but it's been 33 years since the wedding of Prince Andrew and Fergie in 1986. And so here's Queen Elizabeth running after little Prince William to stop him from getting closer to the carriage. Her Majesty as a grandma is cute pic.twitter.com/XTWyC9wVOv

實習記者賴韻如/綜合報導

最近Twitter上瘋傳一段33年前女王追著威廉王子跑的超稀奇影片,一向端莊、優雅的英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II),竟在公開場合上追著年幼的威廉王子跑,由於「英國女王奔跑」的畫面實在太罕見,讓影片一曝光後立即引發網友熱議。

據《每日郵報》報導,這段影片拍攝於1986年安德魯王子(Prince Andrew)與前妻約克公爵夫人佛格森(Sarah Ferguson)的婚禮上。影片中可以看到,當時一身淺紫色套裝、佩戴著同色系帽子、穿著淺色高跟鞋的女王突然邁開大步伐奔跑了起來,仔細一看,原來她是在追著前方跟著婚禮馬車後面跑的小威廉,據時間推算,當時的威廉只有4歲。

請繼續往下閱讀...

▲▼英國女王追著威廉,一手將他拉住。(圖/翻攝自twitter/@katemidIetons)



女王穿著高跟鞋追上威廉後,立刻伸出左手一把抓住威廉,並將他往後拉,才讓當時調皮的威廉停下腳步。影片中顯示,當時跟著女王後面跑的王室成員還有女王胞妹瑪格麗特公主(Princess Margaret),以及已故黛安娜王妃(Princess Diana)。

這段珍貴的影片由Twitter用戶「@katemidIetons」所發布,她於貼文中寫道,「這是一篇遲來的貼文,安德魯王子和佛格森夫人的婚禮已經過去了33年,但是伊麗莎白女王追著小威廉王子,避免他靠近馬車的模樣實在太可愛。」不少網友看完影片都不禁直呼「太溫馨了!」、「變成阿嬤的女王真可愛」。