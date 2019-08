男童釣到魚...下秒大白鯊竄出一口吃掉　「血盆大口」嚇歪全場！

▲大白鯊突然竄出將魚吃掉。示意圖。(圖/視覺中國)

實習記者范芷菱/綜合報導

美國一名男童日前和家人出海釣魚,就在要收線將魚釣起來時,沒想到突然一隻大白鯊從海裡竄了出來,一口吞下男童釣到的那條魚,這驚險的瞬間全被爸爸的手機錄下來。

Incredible footage today from Doug Nelson of Franklin, MA fishing aboard the Columbia out of Rock Harbor in Orleans. @MA_Sharks pic.twitter.com/rK3yk5j6SG

據CNN報導,一群爸爸日前趁著暑假帶小孩到東北部麻州(Commonwealth of Massachusetts)鱈魚角(Cape Cod)進行海釣。爸爸尼爾森(Doug Nelson)表示,其中一名穿白衣的小男孩似乎釣到了一條體型頗大的魚,所以急忙用手機紀錄,卻意外拍下驚悚的一瞬間。只見影片中的男孩正在努力地收魚線,船邊還有一位大人用手幫忙,試圖要將大魚釣上來。沒想到下一秒一條大白鯊竄出海面,一張嘴就將魚吞下,然後又快速地鑽回海裡,嚇得所有人放聲大叫,所幸沒有人受傷。

據專家指出,大白鯊每年夏天都會在鱈魚角活動,但今年夏天的數量出奇的多,而且非常接近人類,讓當地的居民以及遊客非常困惑;研究人員更於6月底的一週內發現12隻的大白鯊。最近有媒體在海灘拍到大白鯊的蹤跡,於是政府關閉了受遊客喜愛的海灘,希望能避免鯊魚攻擊人類的事件發生。