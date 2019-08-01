不用日行萬步！研究：日走7500步　死亡率即可明顯下降

▲研究發現每天只要走7500步就夠了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者賴韻如／綜合報導

日行萬步能有效降低死亡率？最新研究指出，平均每天走4400步的年長女性，死亡風險比每天走2700步的女性降低了41%，反映出「走越多路，壽命越長」。不過，研究也顯示，不用每天走到1萬步，只要走「7500步」就可以明顯降低死亡率。

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據《路透社》報導，這項研究發表於美國醫學會期刊「內科學（JAMA Internal Medicine）」5月底刊登的雜誌內。來自美國哈佛醫學院教學醫院布萊根婦女醫院（BWH）的研究人員花了長達4.3年的時間，分析了16741名平均年齡為72歲的女性，受測者分別佩帶活動計數裝備，先記錄體重、身高、高血壓、任何疾病等情形，並依照「行走步數」當依據分為4組，再觀察其死亡率。

▲「日行萬步，身體更健康」這句話流傳已久，但實際上無論每天走多少步，對身體都會帶來好處。（圖／翻攝PEXELS）



研究結果顯示，共有504名受測者在研究期間逝世，其中，平均每天走2700步的受測者死亡風險最大，約有275名受測者死亡，平均每天走4400步的受測者，則明顯降低了41％的死亡風險。然而，在走7500步以後，風險則趨於平穩，健康效益達到最大值。

此外，研究人員還發現，走路速度的快慢與死亡風險並無任何關係。布萊根婦女醫院的流行病學家I-Min Lee表示，「我們希望透過這個研究結果，能為那些每天走不到1萬步的人提供鼓勵。對於那些不常運動、不想運動的女性來說，每天只需適度的運動就能保持健康，假如走不到7500 步，也可以試著將步數提高至4400步，少量行走也比沒有行走更好。」