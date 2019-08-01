他被資遣...頂43度豔陽「路邊發履歷」求職！感動女老闆工作秒來

▲美國男路邊求職，真的順利找到工作。（圖／翻攝自推特／@MelissaPR）

記者錢玉紘／綜合報導



美國亞利桑那州鳳凰城男子霍格蘭（Patrick Hoagland）先前被資遣，後來上網求職或寄履歷到當地公司，都未得到回覆，他乾脆想了一個奇招，直接站在路上發給路人履歷。沒想到剛好碰上貴人，拿了履歷後幫他PO網，得到大量的工作機會。

霍格蘭先前在一間金屬回收公司擔任堆高機操作員，但被資遣了，找工作找了好幾周都處處碰壁，於是便想出這個方式，「雖然我才失業幾周，但因為不在計畫內，讓我很心急，只想趕快找到工作」。於是，霍格蘭頂著大太陽，站在路邊，舉牌子寫著，「請拿張履歷吧，我被資遣，正在找工作」，並把自己的履歷印成傳單發送。



剛好開車經過的老闆迪吉費莉波（Melissa DiGianfilippo ）看到了這一幕，她本身經營一家行銷公關公司，對於霍格蘭的辛苦和創意感到印象深刻，於是拿了一張履歷，「當時外面大概很熱，可能有43度左右吧，我沒想到會有人在路上這麼做，直接當場發履歷，而且還笑得很開心」。

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▲霍格蘭發給路人自己的履歷。（圖／翻攝自推特／@MelissaPR）

可惜的是，霍格蘭的專長與迪吉費莉波公司所需要的人才不同，但她仍然欣賞這樣的創意，於是幫忙把履歷PO在推特以及求職網站上，希望能讓更多人知道。

沒想到，這個舉動讓霍格蘭的信箱在幾天內被灌爆了，收到大量從企業、承包商或是招聘人員的來信，以及大量的工作機會，甚至還有一些暖心Email，純粹想要祝他好運。霍格蘭最後選擇了當地的一家混凝土研磨公司，也與老闆見了面，順利得到工作。



迪吉費莉波提到，「我的確是希望PO文可以幫助他找到工作，我在臉書、IG、推特和LinkedIn上都PO文，好多人跟我聯絡，這是我絕對沒有想過的，我感到很驚訝，原來有這麼多人想要參與這個充滿正能量的事情」。她認為，這個故事提醒了大家，有時候一個簡單的小善舉，可能就會改變某人的一生，霍格蘭則激動表示，真的很感謝迪吉費莉波的幫忙。

I was driving down Camelback Rd in Phx near my office and saw this guy on the side of the road with a smile in 110-degree heat, with a sign asking people to take his resume. I love that he was not asking for a handout, just for people to consider him for a job. #pleaseshare #job pic.twitter.com/5QAUpCkGWk