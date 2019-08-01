日韓貿易戰成死局！美方好心談中止協定調解　「背後目的」曝光

▲日韓貿易戰美方首度介入。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

日韓貿易戰緊接延燒，兩方恩怨可以追溯至二戰時期因為當時日本佔領朝鮮半島，被迫在日本工廠工作的韓人沒有得到補償，加上今時今日的恩怨，日本對南韓高科技的出口限制，讓兩方關係惡化到最高峰。對此美國決定跳出來作為溝通人解決，希望敦促日韓兩國可以簽訂「中止協議」緩和爭端。

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根據《路透社》報導，日韓貿易戰白熱化，日方特別針對看似無害的高科技小零件原料做出出口限制，這讓南韓3C製造業受到極大的影響。美方官員表示，白宮試圖想要友善介入，希望可以讓日韓雙方簽訂「中止協定」（The standstill agreement）並且可以緩和衝突，「雖然不一定就是解決之道，但試圖可以讓兩國僵局停止」。

該名官員也提到，目前中止協定的內容仍在擬定，這是美方首次介入日韓貿易戰，主要爭取的是雙方的談判空間、時間。過去川普就曾表示，「若日韓有需要，我就在這，希望他們可以能將事情和平解決。」

外界揣測，美方之所以介入，是因為日韓將準備簽署年度情報共用協議，若雙方存在矛盾，恐怕將對美國也有影響，其中日韓雙邊的情報協定包括防禦北韓核武威脅，每一年都需要翻新。