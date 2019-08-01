美軍矛盾移民兵　踢出2中國籍「理由太政治」：你爺爺加入過解放軍！

▲美軍徵召移民軍計畫有中國人遭到踢除。（圖／示意圖／CFP）

記者陳亭伃／綜合報導

美國國防部過去幾年才有一特別招募計畫，希望可以真的對移民有妥善的發展規劃，提到美軍希望可以擁有中文、俄文、阿拉伯文的移民人才加入，但近日卻遭到外媒踢爆，已經有中國移民被迫踢出美軍隊，其原因跟家族經歷有關。

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根據《華盛頓郵報》報導，遭到美軍開除的兩名中國人，其中一人李自成（ZiCheng Li）是因為祖父曾被中共俘虜虐待；另一名男子則是因為祖父曾經加入過解放軍，因此這兩理由美軍要求不得參加。其實不只是中國籍的志願役遭到調查，五角大廈2008年推出的MAVNI「緊缺人才徵兵計畫」光是10年就招募約1萬多人，但經過嚴格篩選後，軍方開始拒絕這些人才。

其中這些想要加入美軍的移民，都因為父母是外國人，或是家庭內曾有親屬參加過自己國家的軍隊，這些原因都會影響到五角大廈的篩選。李自成對外媒表示，當時自己滿心期待加入美軍，卻在3個月的等待後，只得到一封郵件說道「您的條件不適合」，最後才知道竟是因為祖父曾為共產黨的俘虜，「這讓我們家人相當震驚。」

甚至還有一份未公開的文件中提到，若家人有為印度軍隊工作或是加入印度軍隊，就可能無法順利加入美軍，因為擔憂美印國防關係受到影響。對此讓許多原先抱有加入美軍夢想的移民，成為一大打擊。