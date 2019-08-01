劍橋女研究遭質疑　「怒開機艙門1000m高空跳下」斷魂獅虎區…遺體失蹤！

▲英國劍橋女研究生打開飛機艙門跳下輕生。（圖／翻攝自當事人臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國劍橋大學一名2年級的女學生，主修自然生物科學，日前到馬達加斯加進行生態調查時，疑似因為研究遭到質疑，情緒失控之下數度想要打開輕型飛機的機艙門，眾人最後因為來不及阻止，只能眼睜睜看她從5000英尺（約1100公尺）高空跳下，墜入大型貓科動物棲息地。女學生家人接獲消息後悲痛欲絕，提到「女兒一直都是優秀的人，沒想到竟發生這樣的意外。」

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根據英國《太陽報》報導，19歲的女大生可蘭德（Alana Cutland）原本與另位男同學搭塞斯納輕型飛機到馬達加斯加進行生態研究，沒想到在飛機上可蘭德突然情緒失控，多次想要打開艙門跳機，雖然同學與機師多次拉住她阻止，但在狹小的空間內，可蘭德也做出反擊。最後旁人只能眼睜睜看著可蘭德從5000英尺高空跳下。

▲在家人、師長眼中，可蘭德是相當優秀的學生、女孩。

可蘭德打開機艙門跳下後，立刻墜落到下方的大型貓科棲息地樹林，當地警方接獲報案後，試圖想要搜救但是在廣大的野生草原，加上又是獅、虎類的棲息地，也讓搜救人員擔心可蘭德或許已經屍骨無存。

調查人員表示，可蘭德過去曾有5次因為研究遭到質疑，而出現「偏執狀況」的情緒。因此研判或許這次跳機自殺的事件，恐怕也是和主修研究有關。機師表示，在飛行大約10分鐘後，可蘭德打開安全帶，打開飛機的右艙門試圖想要跳機，但友人抓住激動的她大約5分鐘後放開，就在這個空檔，可蘭德就這樣跳下去了。

可蘭德的父母接獲消息後崩潰痛哭，因為在他們心中，女兒是相當優秀的研究家，獨立、乖巧、熱愛冒險，「她原本很開心可以到馬達加斯加進行實習」可蘭德家人表示。