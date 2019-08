美延長「豁免制裁」90天　伊朗與中俄歐發展5核武項目

▲美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)。(圖/達志影像/美聯社)

《華盛頓郵報》報導,美國將針對伊朗5個獨立核武項目延長「豁免制裁」90天,參與其中的俄羅斯、中國和部分歐洲國家將可以繼續與德黑蘭當局合作,發展研究計畫。據悉,財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)大力倡議暫緩制裁,後來被川普與國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)支持同意。

梅努欽指出,根據2015年簽訂的核武協議,美國必須在8月1日以前再次暫緩制裁,否則也必須連帶制裁參與項目的中、俄等國家,為了最大利益,應該先延長豁免期限。雖然川普先前表示,要對伊朗做出「最大施壓(maximum pressure)」政策,但最後仍然同意這個提議。

《德黑蘭時報》報導,這5個獨立核武項目內容包括阿拉克(Arak)重水反應爐的修改,更換布什爾(Bushehr)核電站的燃料等等。

綜合外媒報導,白宮中有些幕僚認為,「我們允許原受限制的核武項目繼續發展,但同時也可以透過制裁重挫伊朗的經濟。」但是也有官員指出,川普政府一直以來對於伊朗的政策都是單向且強勢,如今卻一反常態。

《華盛頓郵報》也指出,延長豁免制裁的決策,顯示川普政府內部對於伊朗問題和「最大施壓」政策可能出現意見分歧甚至是緊張關係。

美國保衛民主基金會(Foundation for the Defense of Democracies)執行董事杜波威茲(Mark Dubowitz)說,政府內部對於伊朗問題一直以來都存在不同意見,「有些人想要保留核武協議的元素,當作未來談判的主要框架。有些人認為這是一個有缺陷的協議,只是為伊朗發展核武的耐心鋪路。」他認為,「在最大施壓的脈絡之下,豁免制裁絕對沒有意義。」