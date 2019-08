伊朗外長被美國制裁　資產凍結回嗆「謝謝」：對我沒影響！

▲伊朗外交部長扎里夫不在意被美國制裁。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

隨著美伊緊張局勢升高,美國財政部7月31日又宣布對伊朗外交部長扎里夫(Mohammad Javad Zarif)實施制裁,原因是他執行伊朗最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)的「魯莽」議程。對此,扎里夫則表示,美方的作為對他與家人都沒有影響,他在伊朗之外沒有財產或利益。

《英國廣播公司》(BBC)報導,扎里夫被美國財政部制裁,代表他在美國的資產會受到凍結或控制。美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)認為,扎里夫負責實施哈米尼不顧後果的議程。

扎里夫透過推特寫道,美國對他展開制裁,因為他對議程造成威脅。然而他認為自己不會受到影響,「美國選定我的原因是,我是伊朗在世界各地的主要發言人。真相那麼痛苦嗎?謝謝你們認為,我對你們的議程造成如此大的威脅。」

The US' reason for designating me is that I am Iran's "primary spokesperson around the world"

Is the truth really that painful?

It has no effect on me or my family, as I have no property or interests outside of Iran.

Thank you for considering me such a huge threat to your agenda.

梅努欽表示,美國向伊朗政權傳遞明確的訊息,伊朗近期的行為是完全不能被接受的。他補充,伊朗當局拒絕讓人民使用社群媒體的同時,扎里夫卻藉由這些平台把虛假訊息、宣傳議程散播到世界各地。

美國去年單方面退出2015年簽訂的《伊朗核協議》,隨後對伊朗實施嚴厲制裁,進而影響經濟。簽署協議的其他國如中國、法國、德國、俄羅斯與英國都批評美國總統川普的決定,他們仍致力支持協議。

美國退出協議後,與伊朗的關係開始變得緊張;外界擔憂,波斯灣近期發生的油輪扣押事件可能會引發軍事衝突。伊朗7月也宣布,將開始提高濃縮鈾純度,超過3.67%上限。