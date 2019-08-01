正妹健身不穿內衣...背心洞口辣露「圓渾雪白」側乳　網嗨：想當教練

▲短髮正妹去健身不穿內衣。（圖／翻攝自《中國報》）

實習記者賴韻如／綜合報導

近年來健身風潮興起，越來越多人開始注重身體健康和完美體態，紛紛前往健身房報到。近日網路上就流傳著一張越南健身房裡的超震撼畫面，只見這名短髮辣妹穿著超寬鬆無袖背心，側面可以明顯看出她裡面沒穿內衣，圓渾雪白的側乳就這樣坦蕩蕩地露出。

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據當地媒體baomoi報導，原po表示，近日和姐姐一起去健身房運動，卻發現她竟然沒穿內衣，於是決定將其拍下。照片中的女主角正是原PO的親姐姐，畫面中顯示，當時姐姐坐在瑜珈墊上，正在和健身教練交談，她的雙腿修長又纖細，而上身則穿著一件薄透白背心，側面更是挖了超大洞，「雪乳」看似就快晃出來，讓人看得目不轉睛 。

這張健身房的「奇景照」在網路上瘋傳，意外獲得廣大迴響，許多網友紛紛留言，「太兇啦...」、「突然好想吃湯圓」、「我可以當她教練」、「打扮成這樣確定是去健身？」、「也太開放了吧...」、「這教練怎麼可能教得下去」、「弟弟可以提供姐姐IG嗎？」。也有網友經驗談道，「經常上健身房，的確常常看到這種穿著不符合健身的衣服，然後一直找教練聊天的妹子。」

然而，這張照片卻也引起不少罵聲，有網友認為這位妹子非常不會保護自己，貶低女性，留言嗆「真丟臉」、「好噁心」、「要這樣幹嘛不直接脫掉上衣？」、「看起來都有年紀了，是位阿姨」。此外，還有網友質疑這張照片的真實性，認為只是「照騙」，其實已經被Photoshop修改過，因為看起來非常不自然。

