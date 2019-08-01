安倍親信：貿易白名單100%剔除南韓！　日韓外長曼谷最後談判

▲ 安倍及文在寅在6月底大阪G20峰會僅握手，並無交談。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

二戰徵用工案挑起日韓貿易戰，日本首相安倍晉三的其中一名親信——自民黨選舉對策委員長甘利明透露，將南韓踢出享有貿易優惠待遇「白名單」國家之外的機率是100%。日本外務相河野太郞及南韓外交部長康京和今（1）日上午在泰國曼谷會談，是否將為貿易戰帶來轉機，引起各界關注。

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甘利明上月31日登上BS-TBS電視台節目表示，日本政府100%會在2日內閣會議中決定將南韓踢出白名單，「白名單國家代表特別待遇，亞洲國家中僅南韓在名單內。南韓只是從特別待遇國家變回普通國家；這並非金融措施，什麼都不是」，強調日方長久以來的立場。

南韓國內抵制日貨運動不斷擴大，甘利明對此則表示，「日本完全沒關係，沒有太大的影響，但一定會反過來對南韓企業造成負面影響，靜觀其變即可。」他批評南韓總統文在寅，以抵制日貨做為拉攏民心的工具，同時澄清道，日本對南韓的出口管制「並非政治上的討價還價，也不是感情用事」。

另一方面，河野太郞及康京和提前在東南亞國協（ASEAN）外長會議前一天抵達泰國，當地時間今天上午8時45分（台灣時間9時45分）已經在曼谷聖塔拉大酒店展開會談。康京和預計提出撤回出口管制及中止推動將南韓排除在貿易優惠名單外，是為日方4日祭出管制後，日韓外長首度會晤。但外界普遍認為，日方改變心意的機會不大。