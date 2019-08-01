北韓官媒：昨試射「新型火箭炮」　韓美軍方研判為飛彈被罵慘

▲ 金正恩上月25日親自指導試射。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓7月31日凌晨無預警發射2枚飛行物，南韓軍方當天研判為短程彈道飛彈，與上月25日發射的「北韓版伊斯坎德爾飛彈」相似。但北韓官媒《朝中社》今（1）日報導，領導人金正恩昨天親自指導試射「大口徑可控型火箭炮」，顯然與韓軍的判斷相左，引發爭議。

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《朝中社》今早報導，金正恩7月31日指導新開發的大口徑可控型火箭炮試射，「透過試射，以科學確認新開發的新型大口徑可控型火箭炮的戰術參數及技術上的特性符合其設計目標，也驗證武器整體的作戰效能。」金正恩則在了解研發狀況後表示，「此次試射結果將成為那些招致此武器瞄準的勢力揮之不去的夢靨。」

南韓《韓聯社》指出，「招致此武器瞄準的勢力」意指南韓。但相較北韓上月25日發射飛彈後稱其為「為嚴正警告南朝鮮軍方好戰份子的武力示威」，此次措詞較為委婉，並未直接點名南韓。

南韓聯合參謀本部與美軍31日共同分析指出，北韓當天凌晨試射的2枚發射體都是短程彈道飛彈，推測射程約250公里，最高飛行高度僅30公里。若《朝中社》報導屬實，代表韓美都誤認可控型火箭炮是短程飛彈，引發各界對軍方蒐集情報及研判能力的質疑聲浪。

除韓美軍方共同分析以外，青瓦台31日還召開由國家安保室長鄭義溶為首的國安會（NSC）常任委員會會議，委員也針對北韓試射可能對朝鮮半島建立和平體制的努力帶來負面影響一事表達憂慮。

《韓聯社》最新報導指出，南韓國家情報院稍早表示，北韓昨天試射的飛行物確實與彈道導彈相似，目前已經展開額外的分析。國情院也警告，北韓8月有可能再度試射飛彈。